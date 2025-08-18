विज्ञापन
Asia Cup 2025: सरफराज अहमद ने विश्व क्रिकेट के इस खिलाड़ी को बताया टी-20 का सबसे बड़ा मैच विनर

Asia cup 2025, who is match winner of pakistan team: एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान हो गया है. ऐसे में सरफ़राज़ ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे वो टी-20 का सबसे बड़ा मैच विनर मानते हैं.

Asia Cup 2025: सरफराज अहमद ने विश्व क्रिकेट के इस खिलाड़ी को बताया टी-20 का सबसे बड़ा मैच विनर
Sarfaraz Ahmed on Fakhar Zaman
  • सरफ़राज़ अहमद ने एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान टीम चयन को सकारात्मक और संतुलित बताया.
  • युवा खिलाड़ियों हसन नवाज़, सलमान मिर्ज़ा, साहिबज़ादा फरहान, हुसैन तलत को टीम में शामिल किया गया है
  • पूर्व कप्तान सरफ़राज़ ने फखर जमां को पाकिस्तान का नया मैच विजेता बताते हुए उनकी निरंतर सफलता को सराहा.
Sarfaraz Ahmed: विकेटकीपर बल्लेबाज़ सरफ़राज़ अहमद (Sarfaraz Ahmed on Asia Cup 2205) ने आगामी त्रिकोणीय सीरीज़ और एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तानी टीम के चयन की सराहना की है.  एक निजी कार्यक्रम के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए, सरफ़राज़ ने उन युवा खिलाड़ियों का ज़िक्र किया जो अपने प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं.  सरफ़राज़ अहमद ने कहा, "यह एक नई टीम है जो आकार ले रही है और नए खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. हसन नवाज़, सलमान मिर्ज़ा, साहिबज़ादा फरहान, हुसैन तलत और सुफ़यान मोक़िम जैसे युवाओं को मौके दिए गए हैं. "

टीम चयन के बारे में सरफ़राज़ अहमद ने कहा कि "यह एक अच्छी टीम है और उन्हें विश्वास है कि यह टीम आगामी टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करेगी. एक अच्छी टीम की घोषणा की गई है, और मुझे उम्मीद है कि यह टीम त्रिकोणीय सीरीज़ और एशिया कप में अच्छा प्रदर्शन करेगी.' (Pakistan Team for Asia Cup)

इसके अलावा पाकिस्तान के पूर्व कप्तान ने फखर जमां को पाकिस्तान का नया मैच विनर करार दिया है. पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने कहा, "फ़ख़र ज़मान (Sarfaraz Ahmed on Fakhar Zaman) लगातार मैच विजेता रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है.. जैसा कि मैंने पहले कहा, यह एक युवा टीम है और यूएई में पाकिस्तान का रिकॉर्ड हमेशा शानदार रहा ह."  बता दें कि एशिया कप  9 से 28 सितंबर तक यूएई में टी20 प्रारूप में आयोजित किया जाएगा. 

भारत को हरा देगी यह टीम- आकिब जावेद 

पाकिस्तान के मुख्य चयनकर्ता आकिब जावेद ने टीम की घोषणा के बाद कहा, ‘‘इस टीम में एशिया कप में भारत को हराने की क्षमता . हर खिलाड़ी यह जानता है. पाकिस्तान के मुख्य कोच माइक हेसन ने कहा कि बाबर से उनके खेल के कुछ पहलुओं में सुधार करने के लिए कहा गया है।

हेसन ने दौरान पत्रकारों से कहा, ‘‘इसमें कोई संदेह नहीं है कि बाबर से स्पिन को खेलने और अपने स्ट्राइक रेट के मामले में कुछ क्षेत्रों में सुधार करने के लिए कहा गया है. ये वे चीजें हैं जिन पर वह कड़ी मेहनत कर रहे हैं। बाबर जैसे खिलाड़ी को बीबीएल में खेलने का मौका मिला है और वह टी20 में इन क्षेत्रों में सुधार दिखा रहे हैं। वह इतने अच्छे खिलाड़ी हैं कि उनके नाम पर विचार न किया जाए ऐसा हो नहीं सकता.'

पाकिस्तान को आठ टीमों के एशिया कप टूर्नामेंट में चिर प्रतिद्वंद्वी भारत के साथ ग्रुप ए में रखा गया है, जिसमें यूएई और ओमान भी शामिल हैं। यह टूर्नामेंट नौ से 28 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा।

पाकिस्तान की टीम: (Pakistan Team for Asia Cup 2025)

सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मोकिम।

