'30 ओवर में आउट हो जा रहे' पाकिस्तानी बल्लेबाजों के सरेंडर पर सरफराज अहमद ने दिया बड़ा बयान

पहले हेडिंग्ल और अब लॉर्ड्स. पाकिस्तानी बल्लेबाजों का तेज गेंदबाजों के खिलाफ सरेंडर करना जारी है. इंग्लैंड दौरे पर बाबर आजम एंड कंपनी के इस प्रदर्शन के बाद माइकल वॉन ने सवाल उठाते हुए पूछा कि कहा कि क्या यह टेस्ट की बैटिंग लाइन-अप है. वहीं अब पूर्व पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद ने माना है कि टीम की बल्लेबाजी एक परेशानी का सबब है. सरफराज अहमद ने माना कि उनका मौजूदा कॉम्बिनेशन इंग्लिश कंडीशन में अच्छा प्रदर्शन करने में संघर्ष कर रहा है. हेडिंग्ल में सीरीज के पहले मुकाबले में पाकिस्तान को पारी की हार का सामना करना पड़ा था और लॉर्ड्स के हालात भी उसी दिशा में चल दिए हैं.

पाकिस्तान तीन मैचों की सीरीज़ का पहला टेस्ट पहले ही पारी और 103 रन से हार चुका था. सरफ़राज़ ने कहा कि बैटिंग की बार-बार नाकामी टीम की हार का मुख्य कारण रही है. ईएसपीएनक्रिकइन्फो के अनुसार, सरफराज ने कहा,"बैटिंग चिंता की बात है. दोनों टेस्ट में हमने अच्छी बैटिंग नहीं की. हमने बैटिंग को मजबूत करने वाला कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की. लेकिन बदकिस्मती से, इस इनिंग में वह भी काम नहीं आया. टीम 30 ओवर में आउट होती रहती है."

उन्होंने आगे कहा,"हम क्रीज़ पर समय नहीं बिता पा रहे हैं. बैट्समैन के लिए हालात मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर आप क्रीज़ पर समय बिताते हैं तो आपको फ़ायदा होता है. पहली 30-40 गेंदें बैट्समैन के लिए मुश्किल होती हैं, लेकिन अगर आप उनसे बाहर निकल जाते हैं, तो आपको यह आसान लगेगा, जैसा अज़ान को लगा. बैटर के लिए पहले घंटे में बैटिंग यूनिट के तौर पर अच्छी टेक्निक की ज़रूरत होती है."

हालांकि, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान आशावादी बने रहे और उम्मीद जताई कि बाबर आज़म और उनकी टीम अभी भी वापसी कर सकती है और बाकी तीन दिनों में मैच को अपने पक्ष में कर सकती है. उन्होंने कहा,"क्रिकेट में अजीब चीजें होती हैं, इसलिए मुझे अभी भी उम्मीद है. अभी एक इनिंग बाकी है. अगर हम उन्हें अगले 70-80 रन में आउट कर सकते हैं और लगभग 300-350 का टारगेट चेज़ कर सकते हैं, तो एक चांस है."

मैच के बारे में बात करते हुए, ओपनर अज़ान अवैस ने टूरिस्ट टीम के लिए सबसे ज़्यादा 46 रन बनाए, जब हैरी ब्रूक ने स्लिप में आठ रन पर उनका कैच छोड़ा. सऊद शकील के 16 रन पाकिस्तान के किसी बैट्समैन का डबल-फिगर में एकमात्र दूसरा योगदान था. बाकी अन्य बल्लेबाज बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए.

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