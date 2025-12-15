विज्ञापन
IND vs SA: दिल में दर्द, चेहरे पर मायूसी... संजू सैमसन को अकेला देख टूटा फैन्स का दिल

Sanju Samson Viral Video: दूसरी ओर तीसरे टी-20 के दौरान एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें संजू सैमसन टीम से अलग-थलग यानी कटे हुए दिख रहे हैं.

IND vs SA: दिल में दर्द, चेहरे पर मायूसी... संजू सैमसन को अकेला देख टूटा फैन्स का दिल
Sanju Samson video: फैन्स हो रहे इमोशनल
  • गिल दूसरे टी20 में गोल्डन डक आउट हुए बावजूद भी टीम में बने रहे लेकिन तीसरे मैच में ज्यादा प्रभाव नहीं दिखा पाए
  • तीसरे टी20 मैच में शुभमन गिल ने 28 रन बनाए जिसमें तीन चौके शामिल थे लेकिन टीम में उनकी जगह सुरक्षित रही
  • संजू सैमसन को तीसरे टी20 मैच में टीम में शामिल नहीं किया गया जिससे फैंस को निराशा और झटका लगा
Sanju Samson : दूसरे टी20 में जब शुभमन गिल गोल्डन डक का शिकार हुए तो उम्मीद थी कि टीम मैनेजमेंट गौतम गंभीर एक बार संजू सैमसन के बारे में जरूर सोचेंगे, लेकिन फैन्स को तीसरे टी-20 में उस समय झटका लगा, जब भारतीय इलेवन में संजू शामिल नहीं रहे. शुभमन गिल को खराब परफॉर्मेंस के बाद भी भारतीय प्लेइंग इलेवन में जगह दी है. जिससे फैन्स को झटका लगा. लेकिन गिल तीसरे मैच में भी कोई खास कमाल नहीं कर पाए और केवल 28 रन बनाकर आउट हो गए. गिल ने अपनी 28 रन की पारी में 28 रन बनाए जिसमें तीन चौके लगाए. एक ओर जहां गिल फ्लॉप हुए तो वहीं दूसरी ओर संजू को इलेवन में शामिल न करना, यह बात लोगों को पसंद नहीं आ रहा है. 

दूसरी ओर तीसरे टी-20 के दौरान एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें संजू सैमसन टीम से अलग-थलग यानी कटे हुए दिख रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि टीम के बाकी खिलाड़ी एक साथ हैं तो वहीं, सैमसन दिल में दर्द, चेहरे पर मायूसी लिए अकेले हैं. उनके चेहरे पर साफ दिख रहा है कि वो कितने निराश है. फैन्स इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर रिएक्ट कर रहे हैं और यहां तक कमेंट कर रहे हैं कि टीम मैनेजमेंट उनके साथ गलत कर रहे हैं. 

क्यों नहीं मिल रही सैमसन को इलेवन में जगह 

भारत के पूर्व बैटिंग कोच संजय बांगर ने जियोहॉटस्टार पर संजू के इलेवन में जगह न बनने पर रिएक्ट किया और
कहा कि "उन्हें सैमसन के लिए प्लेइंग XI में कोई जगह नहीं दिखती, खासकर नंबर 7 पर, और उन्होंने कहा कि T20 में मैच फिनिश करने की जितेश शर्मा की काबिलियत उन्हें विकेटकीपर-बल्लेबाज की भूमिका के लिए पहली पसंद बनाती है."

संजय बांगर ने आगे कहा, "सूर्यकुमार चाहे कुछ भी कहें, T20 क्रिकेट में सैमसन की सबसे अच्छी जगह अभी भी टॉप ऑर्डर में है  और यही वजह है कि जब आपके पास तिलक या शिवम और हार्दिक जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, तो संजू के लिए 4, 5, 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने की जगह नहीं हो सकती है.” 
 

Sanju Viswanath Samson, India Vs South Africa 2025 India, India, Gautam Gambhir, Cricket
