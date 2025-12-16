विज्ञापन
विदेश मंत्री एस. जयशंकर आज इजराइल दौरे पर, पीएम नेतन्याहू से करेंगे मुलाकात, इन मुद्दों पर होगी चर्चा

विदेश मंत्री एस. जयशंकर आज इजराइल पहुंचेंगे, जहां वो राष्ट्रपति आइजेक हर्जोग, पीएम नेतन्याहू और अपने समकक्ष गिदोन सार से मुलाकात कर द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे.

  • विदेश मंत्री एस. जयशंकर की इजराइल की यात्रा पर शीर्ष नेतृत्व से द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी
  • जयशंकर राष्ट्रपति आइजेक हर्जोग, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और समकक्ष गिदोन सार से मुलाकात करेंगे
  • दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय बातचीत और सहयोग पर जोर दिया जाएगा
यरुशलम:

विदेश मंत्री एस. जयशंकर आज इजराइल पहुंचेंगे, जहां वह देश के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे. सूत्रों ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जयशंकर अपनी संक्षिप्त यात्रा के दौरान राष्ट्रपति आइजेक हर्जोग व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे और अपने समकक्ष गिदोन सार के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे. एक सूत्र ने ‘पीटीआई-भाषा' को बताया, 'चर्चा द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर केंद्रित होगी ताकि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा किया जा सके.'

उनकी यात्रा से कुछ दिन पहले इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने भारतीय समकक्ष नरेन्द्र मोदी से बातचीत की थी जिस दौरान दोनों नेता 'बहुत जल्द मिलने पर सहमत हुए.' पर्यटन मंत्री हाइम काट्ज़, अर्थव्यवस्था व उद्योग मंत्री नीर बरकत, कृषि व खाद्य सुरक्षा मंत्री अवी डिक्टर और वित्त मंत्री बेज़ालेएल स्मोट्रिच इस साल पहले भारत गए थे. यह दौरे इसलिए हुए क्योंकि भारत और उनके देश के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत हो रही है.

आपको बता दें कि दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. स्मोट्रिच की यात्रा के दौरान दोनों देशों ने एक द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) पर हस्ताक्षर किए और फिर पिछले महीने वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की इजराइल यात्रा के दौरान एक संदर्भ शर्तों (टीओआर) पर हस्ताक्षर किए गए, जो आगे चल कर एफटीए का आधार बनेगा.

