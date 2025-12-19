Ind vs SA: संजू सैमसन का झन्नाटेदार शॉट से चोटिल हुए अंपायर, फिजियो को लगानी पड़ी दौड़, VIDEO

Ind vs SA 5th T20I Ahmedabad: अहमदाबाद में भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीचे खेले गए टी-20 मुकाबले में संजू सैमसन के एक झन्नाटेदार शॉट से फिल्ड अंपायर चोटिल हो गए.इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या की शानदार पारी के दम पर 231 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. इस मैच में भारतीय ओपनर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने भारत को ठोस शुरुआत दी. जिसे आगे चलकर तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने बड़े स्कोर के अंजाम तक पहुंचाया.

लेकिन इसी दौरान संजू सैमसन जब बल्लेबाजी कर रहे थे तब उन्होंने एक ऐसा शॉट मारा, जो सामने खड़े फिल्ड अंपायर रोहन पंडित को चोटिल कर गया. तेज शॉट की चोट से अंपायर मैदान पर भी लेट गए. जिसके बाद फिजियो को दौड़ लगानी पड़ी.

सैमसन अभिषेक ने भारत को दिलाई ठोस शुरुआत

दरअसल इस मैच में शुभमन की जगह खेल रहे संजू सैमसन ने अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 63 रनों की साझेदारी की. सैमसन ने 37 और अभिषेक ने 34 रनों का योगदान दिया. लेकिन संजू ने इस मैच में एक ऐसा शॉट मारा, जिससे मैदानी अंपायर रोहन पंडित चोटिल हो गए.

9वें ओवर में सैमसन की शॉट पर चोटिल हुए अंपायर

अंपायर को चोटिल करने वाला यह वाकया भारतीय बल्लेबाजी के 9वें ओवर में हुआ. इस ओवर में गेंदबाज डोनोवन फरेरा थे, उन्होंने ऑफ स्टम्प के आसपास फुल लेंथ की गेंद फेंकी. सैमसन पीछे हटे और गेंद को सीधा फरेरा की तरफ जोर से मार दिया. फरेरा ने दोनों हाथों से कैच लेने की कोशिश की, लेकिन गेंद हाथों से फिसल गई और सीधे जाकर अंपायर रोहन पंडित के घुटने पर जा लगी.

Sanju Samson ಬಾರಿಸಿದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ Umpire ಫೆಲ್ ಡೌನ್!👀



📺 ವೀಕ್ಷಿಸಿ | #INDvSA 👉 5th T20I | LIVE NOW | ನಿಮ್ಮ Star Sports ಕನ್ನಡ & JioHotstar ನಲ್ಲಿ.#TeamIndia pic.twitter.com/lDjr7gtuhD — Star Sports Kannada (@StarSportsKan) December 19, 2025

सैमसन के तेज शॉट पर गेंद लगते ही रोहन पंडित दर्द से कराहते हुए कुछ कदम चले और फिर नीचे बैठ गए, जबकि गेंद लुढ़कते हुए लॉन्ग-ऑन की तरफ चली गई. इसके बाद फिजियो को मैदान में आना पड़ा.

यह भी पढ़ें - हार्दिक के तूफान पर वायरल हुआ गर्लफ्रेंड माहिका का रिएक्शन, Video देख कहेंगे हर जगह बॉस हैं पांड्या