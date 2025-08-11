विज्ञापन
Sanju Samson big Statement on Shimron Hetmyer: सैमसन ने हाल ही में आर अश्विन के शो 'कुट्टी स्टोरीज़ विद ऐश' में बातचीत में उस खिलाड़ी के बारे में खुलासा किया है. जो टीम मीटिंग में हमेशा सोता रहता था.

विश्व क्रिकेट का वह खिलाड़ी जो टीम मीटिंग में सोता और मैदान में जाकर तूफानी पारी खेलता है
Sanju Samson big Statement on Shimron Hetmyer
  • राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने शिमरोन हेटमायर की टीम मीटिंग के दौरान नींद लेने की आदत का खुलासा किया.
  • हेटमायर मैच के दौरान महत्वपूर्ण और तूफानी पारी खेलकर टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाते हैं.
  • संजू सैमसन ने कप्तानी को अपनी सोच बदलने और क्रिकेट में सफलता के लिए अलग नजरिया अपनाने का माध्यम बताया.
Sanju Samson on Shimron Hetmyer: राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के कप्तान संजू सैमसन (Sanju Samson)ने एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में बात की है जो टीम मीटिंग के दौरान नींद लेता है और जब मैदान पर जाकर अहम पारी खेलने की बात आती है तो वह तूफानी पारी खेलकर टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका भी निभाता है. वह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि शिमरोन हेटमायर (Shimron Hetmyer) हैं. सैमसन ने अश्विन (Ashwin) के यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए शिमरोन हेटमायर के बारे में दिलचस्प खुलासा किया है. 

सैमसन ने हाल ही में आर अश्विन के शो 'कुट्टी स्टोरीज़ विद ऐश' में बातचीत में उस खिलाड़ी के बारे में खुलासा किया है. संजू ने इस बारे में कहा, "कप्तानी ने मुझे बदलने में मदद की है और मेरी सोच को एक अलग नज़रिया दिया.  क्रिकेट में सफलता पाने का कोई एक तरीका नहीं है. जब लोग अलग-अलग चीज़ें आज़माते हैं, तो मुझे उन पर सवाल उठाने के बजाय उनका समर्थन करना चाहिए. "

उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के अपने साथी शिमरोन हेटमायर के बारे में एक दिलचस्प किस्सा सुनाया, जिन्हें देर से सोने की आदत है. सैमसन ने कहा कि, "रात 8 बजे के मैच के लिए वह शाम 5 बजे उठता था. टीम मीटिंग के दौरान उसे नींद आती है.  लेकिन जब मैच की बात आती है, तो वह टीम के लिए महत्वपूर्ण रन बनाता था.  यह काम पूरा करने का एक और तरीका है. "

संजू सैमसन की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल-2025 में 14 मुकाबले खेले, जिसमें महज चार ही जीते.  टीम को 10 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। महज आठ अंकों के साथ राजस्थान रॉयल्स की टीम प्वाइंट्स टेबल में नौवें स्थान पर रही. 

संजू सैमसन आईपीएल करियर में अब तक 176 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 30.75 की औसत के साथ 4,704 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने तीन शतक और 26 अर्धशतक जड़े। इस लीग में संजू 379 चौकों के साथ 219 छक्के लगा चुके हैं.  संजू आईपीएल में 86 कैच लपकने के अलावा 17 स्टंपिंग भी कर चुके हैं. 

