10 रुपये के कंडोम से 4.3 लाख के iPhone तक, हम भारतीयों ने इतना खरीदा कि तोड़ डाले कई रिकॉर्ड

नोएडा के एक 'टेक्नो-हॉलिक' ने 2.69 लाख रुपये के रोबोटिक वैक्यूम और स्पीकर्स मंगाए, तो मुंबई के एक यूजर ने पूरे साल में 15.16 लाख रुपये का सोना इंस्टामार्ट से खरीदा.

10 रुपये की बिस्किट, 5-5 रुपये के शैंपू पाउच, 30 रुपये का दूध का पैकेट, 100-200 या 1,000-2,000 के ग्रॉसरी आइटम्‍स... ऐसे कामों के लिए बाजार जाना पुरानी बात हो गई है. न केवल दिल्‍ली-एनसीआर, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु जैसी मेट्रो सिटीज में, बल्कि छोटे शहरों में भी अब घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करना हम भारतीयों की जिंदगी का हिस्‍सा बन चुका है. हम 10-20 मिनट के भीतर सामान पाने की सुविधा के आदी हो चुके हैं. इसी आदत को लेकर स्विगी इंस्टामार्ट (Swiggy Instamart) ने एक रिपोर्ट जारी की है. रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2025 भारत में 'क्विक कॉमर्स' (Quick Commerce) के लिए एक क्रांतिकारी साल साबित हुआ है. 

सबसे छोटा और सबसे बड़ा ऑर्डर क्‍या?

स्विगी इंस्टामार्ट की ताजा वार्षिक रिपोर्ट 'How India Instamarted 2025' से पता चलता है कि अब भारतीय सिर्फ दूध-दही ही नहीं, बल्कि सोना, स्मार्टफोन और लग्जरी सामान भी 10 मिनट में घर मंगा रहे हैं. बेंगलुरु में जहां 10 रुपये के एक मामूली प्रिंटआउट का सबसे छोटा ऑर्डर मिला, वहीं हैदराबाद में एक शख्स ने एक साथ 4.3 लाख रुपये के आईफोन (iPhone 17) ऑर्डर कर साल का सबसे बड़ा 'सिंगल कार्ट' रिकॉर्ड बना दिया. लोगों ने ऑनलाइन कंडोम भी खूब ऑर्डर किए. 

दूध-दही और देसी नाश्ता, किसकी ज्‍यादा डिमांड? 

भारतीयों का डेयरी प्रेम इस साल भी चरम पर रहा. रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में भारत ने प्रति सेकंड 4 पैकेट दूध की खपत की. यह मात्रा इतनी अधिक है कि इससे ओलंपिक आकार के 26,000 स्विमिंग पूल भरे जा सकते हैं. पनीर ने इस साल चीज (Cheese) को पछाड़ दिया, जबकि नाश्ते में मक्खन और स्प्रेड्स (Butter & Spreads) की डिमांड सबसे ज्यादा रही. वहीं, देर रात लगने वाली भूख के लिए 'मसाला फ्लेवर्ड चिप्स' टॉप 10 शहरों में नंबर-1 स्नैक बनकर उभरा.

सोना-चांदी और महंगे गैजेट्स कितने ऑर्डर हुए? 

क्विक कॉमर्स अब केवल किराना तक सीमित नहीं है. इस दिवाली, बेंगलुरु के एक ग्राहक ने 1.97 लाख रुपये की 1 किलो चांदी की बिस्किट ऑर्डर की. वहीं धनतेरस पर सोने के सिक्कों की बिक्री में 400% का उछाल देखा गया.

नोएडा के एक 'टेक्नो-हॉलिक' ने 2.69 लाख रुपये के रोबोटिक वैक्यूम और स्पीकर्स मंगाए, तो मुंबई के एक यूजर ने पूरे साल में 15.16 लाख रुपये का सोना इंस्टामार्ट से खरीदा.

टियर-2 शहर भी अब पीछे नहीं 

रिपोर्ट के मुताबिक, अब छोटे शहरों में भी इंस्टामार्ट का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है. राजकोट में सालाना आधार पर 10 गुना और लुधियाना में 7 गुना ग्रोथ देखी गई. गिफ्टिंग के मामले में 'सोमवार' का दिन सबसे लोकप्रिय रहा, जबकि वैलेंटाइन डे पर प्रति मिनट 666 गुलाब के फूल ऑर्डर किए गए.

कुल मिलाकर इंस्‍टामार्ट की ये रिपोर्ट स्‍पष्‍ट करती है कि अब भारतीय ग्राहकों के लिए 'सुविधा' (Convenience) ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है. चाहे आधी रात की भूख हो या ऐन वक्त पर याद आया महंगा गिफ्ट, क्विक कॉमर्स ऐप अब भारतीयों की डेली लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं. 

