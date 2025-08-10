Sanju Samson: सचिन, धोनी, विराट नहीं, बल्कि यह भारतीय खिलाड़ी है संजू सैमसन का आइडल

Sanju Samson Big Statement: भारतीय क्रिकेट टीम के धुरंधर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन मौजूदा समय में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. उनके विस्फोटक बल्लेबाजी की पूरी दुनिया है. कई युवा क्रिकेटर उन्हें अपना आइडल मानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है. एक ऐसा खिलाड़ी भी है जिसे सैमसन भी अपना आइडल मानते हैं. यह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि वनडे के मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा हैं. 30 वर्षीय सैमसन ने हाल ही में पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के साथ उनके यूट्यूब चैनल पर खास चर्चा की है. इस दौरान उन्होंने रोहित शर्मा को अपना आइडल क्रिकेटर बताया.

महान बल्लेबाजों में होती है रोहित शर्मा की गिनती

मौजूदा समय में जरुर रोहित शर्मा का बल्ला उनसे रूठा हुआ है. मगर उनकी गिनती देश के महान बल्लेबाजों में होती है. यही नहीं वह धोनी के बाद देश के दूसरे सफलतम कप्तान भी हैं. उनकी अगुवाई में टीम इंडिया कई बड़े खिताब अपने नाम कर चुकी है. जिसमें आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भी शामिल है.

Sanju Samson picks Rohit Sharma as his cricketing idol. (Ashwin YT). pic.twitter.com/FDivTH8Fb0 — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 9, 2025

खबर लिखे जाने तक रोहित शर्मा ने देश के लिए 67 टेस्ट, 273 वनडे और 159 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से टेस्ट की 116 पारियों में 40.58 की औसत से 4301, वनडे की 265 पारियों में 48.77 की औसत से 11168 और टी20 की 151 पारियों में 31.34 की औसत से 4231 रन निकले हैं.

'हिटमैन' शर्मा टेस्ट और टी20 क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन वनडे में वह अब भी सक्रीय हैं. इसके अलावा आईपीएल में भी उन्हें जलवा बिखरते हुए पाया जाता है. जहां वह मुंबई को पांच बार चैंपियन बना चुके हैं. मगर यहां भी वह अब बतौर खिलाड़ी ही शिरकत करते हुए नजर आते हैं.

