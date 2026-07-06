Sanju Samson: जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज से संजू सैमसन के बाहर होने से फूटा गुस्सा, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

Sanju Samson dropped : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन टी20 मुकाबलों की सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में एक बार फिर 15 साल के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया गया है. तिलक वर्मा टीम के उप-कप्तान होंगे. वैभव सूर्यवंशी आयरलैंड के खिलाफ दो मुकाबलों की टी20 सीरीज का हिस्सा थे, लेकिन वहां उन्हें मौका नहीं मिल सका. इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में भी वह प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं थे. आखिरकार, दूसरे मुकाबले में वैभव को मौका दिया गया, जिसके साथ 15 साल और 99 दिन की उम्र में वैभव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डेब्यू करने वाले सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बन गए थे. हालांकि, अपने डेब्यू मैच में वैभव 14 रन ही बना सके थे. विकेटकीपिंग का जिम्मा ईशान किशन और प्रभसिमरन सिंह को सौंपा गया है.

संजू सैमसन के टीम से बाहर होने से नाराज सोशल मीडिया

संजू सैमसन इस सीरीज से बाहर हैं. संजू सैमसन के टीम से बाहर होने से फैन्स और पूर्व दिग्गज नाराज हैं. सोशल मीडिया पर फैन्स बवाल मचा रहे हैं. फैन्स रिएक्ट कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों संजू को टीम से बाहर किया गया है.

क्या खराब फॉर्म के कारण टीम से हुए बाहर या दिया गया रेस्ट

टी-20 वर्ल्ड कप के हीरे संजू सैमसन का टीम से बाहर होना फैन्स को चौंका रहा है. दरअसल, संजू का हालिया परफॉर्मेंस बेहद ही खराब रहा था. जिसके कारण उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे मैच से बाहर कर दिया गया था और वैभव को टीम में शामिल किया गया.

आयरलैंड दौरे पर दो मैचों में संजू ने 5 रन और दूसरे मैच में 0 रन बनाए थे, इसके अलावा इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में संजू सिर्फ 1 रन बना पाए थे, उनके इस खराब फॉर्म को देखते हुए ही वैभव की टीम में एंट्री कराई गई. दूसरी ओर अब जिम्बाब्वे के खिलाफ भी उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया है. ऐसे में अब यही बात सामने आ रही है कि क्या संजू के लिए अब टीम में वापस आना मुश्किल होगा.

अब फिर से हो रहा संजय मांजरेकर का पोस्ट वायरल

दूसरी ओर जब इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी-20 में संजू को इलेवन में शामिल नहीं किया गया तो पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर अपनी नाराजगी जाहिर की थी और लिखा था कि क्या टीम मैनेजमेंट संजू का मजाक उड़ा रहा है. संजय मंजरेकर ने X पर लिखा, "वैभव को भारतीय जर्सी में देखकर खुशी हुई, लेकिन संजू का क्या? क्या आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं या उसे टीम से बाहर कर रहे हैं? मुझे लगता है कि वह चोटिल है. उम्मीद है कि यह चोट का मामला ही हो, वरना यह इतिहास का सबसे अजीब टीम सिलेक्शन होगा. अगर वैभव को टीम में शामिल करना ही था, तो संजू नंबर तीन पर बैटिंग कर सकता था."

भारतीय टी-20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान

श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, ईशान किशन , शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, वरूण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंह

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