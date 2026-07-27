60 लाख की सनसनीखेज चोरी! सोना-चांदी और नकदी लेकर फरार हुआ चोर, CCTV में कैद हुई वारदात

हरदा जिले के टिमरनी थाना क्षेत्र के डगांवा नीमा गांव में हुई चोरी की एक बड़ी वारदात ने पूरे इलाके को हिला दिया है. एक किसान परिवार के घर में देर रात घुसे बदमाश ने सोने-चांदी के जेवरात और नकदी सहित करीब 60 लाख रुपये का सामान पार कर दिया. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि वारदात के समय परिवार के सदस्य घर में ही सो रहे थे, लेकिन किसी को चोरी की भनक तक नहीं लगी. पूरी घटना घर में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई.

डगांवा नीमा गांव में रहने वाला किसान परिवार सुबह नींद से जागा तो घर में रखा कीमती सामान गायब मिला. परिवार के अनुसार, घर में एक पेटी में सोने-चांदी के आभूषण और करीब 3 लाख रुपये नकद रखे हुए थे. अलमारी और अन्य स्थानों की जांच करने पर पता चला कि चोर घर से बड़ी मात्रा में कीमती सामान लेकर फरार हो चुका है. शुरुआती अनुमान के मुताबिक कुल नुकसान करीब 60 लाख रुपये का बताया जा रहा है.

आराम से खंगाला घर, किसी को नहीं लगी भनक

परिवार का कहना है कि बदमाश ने घर में घुसने के बाद काफी देर तक सामान खंगाला. उसने घर के अलग-अलग हिस्सों की तलाश की और कीमती सामान समेटकर फरार हो गया. हैरानी की बात यह है कि पूरी घटना के दौरान घर में मौजूद किसी सदस्य की नींद नहीं खुली. इससे साफ है कि चोर पूरी तैयारी के साथ वारदात को अंजाम देने पहुंचा था.

CCTV में कैद हुई पूरी वारदात

घटना का सबसे अहम पहलू यह है कि चोर की गतिविधियां घर में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं. फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देने की बात सामने आई है. पुलिस अब फुटेज की बारीकी से जांच कर रही है और संदिग्ध की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. आसपास के इलाकों के CCTV कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपी के आने-जाने के रास्ते का पता लगाया जा सके.

गांव में दहशत, सुरक्षा पर उठे सवाल

इतनी बड़ी चोरी की घटना के बाद गांव के लोगों में डर का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में चोरी की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं और अब लोगों को अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी है. ग्रामीणों ने पुलिस से रात में गश्त बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है, ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके.

पुलिस हर पहलू से कर रही जांच

सूचना मिलते ही टिमरनी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है. CCTV फुटेज, संदिग्ध गतिविधियों और स्थानीय स्तर पर जुटाई जा रही जानकारी के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है. फिलहाल पूरे क्षेत्र की नजर इस बात पर टिकी है कि कैमरे में कैद सुराग पुलिस को चोर तक कब और कैसे पहुंचाते हैं.