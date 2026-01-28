कहीं देर ना हो जाए संजू सैमसन! टीम इंडिया में कई विकल्प, वर्ल्ड कप का प्लान-B भी तैयार

सिर्फ़ 9 दिनों बाद शुरू होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया इस वक्त दुनिया की सबसे ताक़तवर टीम नज़र आ रही है. ख़ासकर अभिषेक शर्मा की धमाकेदार पारियां, कप्तान सूर्यकुमार यादव का फॉर्म में लौटना और ईशान किशन और शिवम दुबे की दमदार पारियां टीम का हौसला बढ़ा रही हैं. लेकिन टीम के लिए एक से ज़्यादा फ़िक्र की भी वजहें हैं. सबसे बड़ी मुश्किल टीम को सबसे पहले मिल रही है और वो है संजू सैमसन के लिए एक अच्छी पारी के लिए इंतज़ार का लगातार लंबा होना.

4 पारी में 40 रन, संजू का बल्ला खामोश

न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ जीत चुकी टीम इंडिया के लिए विशाखापत्तनम में हार के बावजूद हार ने संजू सैमसन पर एक्स्ट्रा दबाव तो नहीं बनाया है. लेकिन संजू सैमसन किवी टीम के ख़िलाफ़ सीरीज़ में लगातार नाकाम रहे हैं. पिछली चार पारियों में उन्होंने 10 के औसत से सिर्फ़ 40 रन जोड़े हैं. नागपुर में 10, रायपुर में 6, गुवाहाटी में 0 और विशाखापत्तन में संजू के बल्ले से 24 रन आये. इन चारों पारियों में वो 25 का आंकड़ा नहीं हासिल कर सके. और टीम इंडिया को हर बार पावर प्ले में ही विकेट गंवाने पड़े.

पिछली पांच पारियों में उनके नाम कोई अर्द्धशतक नहीं है. पिछली 15 पारियों में उनके नाम 1 अर्द्धशतक है. लेकिन पिछली 20 पारियों में उनके नाम 3 शतक और एक अर्द्धशतक है. संजू सैमसन के करियर के फॉर्म और पिछले डेढ़ साल में हैदराबाद, डरबन और जोहानिसबर्ग में उनकी शतकीय पारियों ने उनका कद ज़रूर ऊंचा किया और इन्हीं शतकीय पारियों ने उनकी टॉप ऑर्डर में उपकप्तान शुभमन गिल की जगह टी-20 में उनकी वापसी करवाई. लेकिन संजू पर खुद का दबाव ज़रूर बढ़ रहा होगा.

संजू सैमसन का टी-20I में प्रदर्शन

पिछली 5 पारियों में - 0 अर्द्धशतक

पिछली 10 पारियों में - 1 अर्द्धशतक

पिछली 15 पारियों में - 1 अर्द्धशतक

पिछली 20 पारियों में - 3 शतक और 1 अर्द्धशतक

पिछले 56 मैचों में - 3 शतक, 3 अर्द्धशतक, 148 स्ट्राइक रेट

घरेलू टी-20 में - 6 शतक, 51 अर्द्धशतक

घरेलू टी-20 में संजू धुंआधार

घरेलू टी-20 और IPL में तो संजू अलग ही अवतार में नज़र आते हैं. घरेलू टी-20 में संजू के नाम 6 शतक और 51 अर्द्धशतकीय पारियां हैं. इन घरेलू 323 टी-20 मैचों में भी उन्होंने क्वालिटी बॉलर्स का सामना कर अपना कद ऊंचा किया है.

आख़िरी मैच घरेलू मैदान पर

संजू सैमसन खुद भी जानते हैं कि वर्ल्ड कप में उन्हें मुश्किल से मौक़ा मिला है. कम से कम वर्ल्ड कप से पहले ड्रेस रिहर्सल के लिए तो उनके पास फॉर्म में लौटने का एक और बड़ा मौक़ा है. बड़ी बात ये भी है कि सीरीज़ का आख़िरी मैच उन्हें अपने घरेलू मैदान तिरुअनंतपुरम में ही खेलना है. उनके पास घरेलू मैदान पर चमकने का ये शानदार मौक़ा हो सकता है.

पावर प्ले में ओपनिंग पार्टनरशिप

संजू के आउट होते ही टीम इंडिया पावर प्ले में सुपरसोनिक स्पीड में जाने का बड़ा मौक़ा गंवा देती है. ये और बात है कि अबतक कभी अभिषेक शर्मा, कभी ईशान किशन और कभी सूर्यकुमार यादव ने ये कमी नहीं महसूस नहीं होने दी. लेकिन विशाखापत्तनम में 82 के स्कोर पर 5 विकेट गिरे तो मैच में जीत की ज़िम्मेदारी शिवम दुबे और निचलेक्रम पर आ गई. ऐसे में फ़ाइटर किवी टीम ने एक मैच अपने नाम कर ही लिया.

टर्बनेटर की मानें तो टीम इंडिया इस हालत से वर्ल्ड कप में ज़रूर बचना चाहेगी. टीम मैनेजमेंट संजू को मौक़े दे रहा है और उनसे बड़ी उम्मीदें भी कर रहा है.

पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने STAR SPORTS पर कॉमेन्ट्री देते हुए टीम इंडिया को एक सलाह भी दी थी. उनका कहना है, “ज़रूरी नहीं है कि हम पहली गेंद से ही तेज़ खेलना शुरू कर दें. पावरप्ले में भी शुरुआत में थोड़ा संभालकर तेज़ शुरुआत कर सकते हैं.”

