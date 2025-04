Sanju Samson: किस खिलाड़ी की वजह से दिल्ली के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स को मिली हार? संजू सैमसन ने बताया

Sanju Samson Statement After The Defeat Against Delhi Capitals: आईपीएल 2025 का 32वां मुकाबला बीते बुधवार (16 अप्रैल) को दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया. जहां रोमांच के पराकाष्ठा तक पहुंचें इस मुकाबले में दिल्ली की टीम को सुपर ओवर में जीत मिली. विपक्षी टीम के खिलाफ मिली शिकस्त के बाद राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन काफी निराश नजर आए. मैच के बाद उन्होंने पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान कहा, 'यहां पर तुरंत आकर बल्लेबाजी करने का फैसला सही नहीं था. मेरे हिसाब से मैच के दौरान हमने अच्छी गेंदबाजी की. ऐसे मौके भी आए जब उन्हें (विपक्षी टीम) हमारे खिलाफ कड़ी मेहनत करनी पड़ी. मैं अपने सभी गेंदबाजों और फिल्डरों की सराहना करना चाहूंगा. मुझे लगता है कि लक्ष्य को हासिल किया जा सकता था, लेकिन हम सब ने देखा स्‍टार्क का वह शानदार ओवर था.'

दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से मिचेल स्टार्क ने सुपर ओवर में गेंदबाजी की थी. जहां उनका प्रदर्शन काबिलेतारीफ रहा. इससे पहले आखिरी के ओवरों में भी उन्होंने दमदार गेंदबाजी की थी. यही वजह रही कि मैच के बाद सैमसन भी उनकी सराहना करने से खुद को रोक नहीं पाए. उन्होंने कहा, 'मैं जीत का श्रेय स्‍टार्क को देना चाहूंगा. मुझे लगता है कि उन्होंने 20वें ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए उनके लिए (दिल्ली कैपिटल्स) मैच जीत लिया था.'

Sanju Samson said, "Mitchell Starc won the game with his bowling in the final over". pic.twitter.com/14OOISbf2Z