आंसू, चीख और आक्रामकता... ओवल में जैसे ही टूटा 'बैजबॉल' का घमंड, गौतम गंभीर के सेलिब्रेशन ने मचा दी खलबली

Gautam Gambhir celebration : इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज पूरी तरह से एक इमोशनल.. थ्रिलर ड्रामा रहा. ओवल में जिस अंदाज में भारत ने जीता उसने विश्व क्रिकेट को चौंका कर रख दिया. यही कारण है कि जब मोहम्मद सिराज ने गस एटकिंसन को बोल्ड किया तो भारतीय ड्रेसिंग रूम में जो माहौल बना उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है. कोच गंभीर ने अपने साथियों के साथ जिस अंदाज में जश्न मनाया है उसे देखकर यह समझा जा सकता है कि यह सीरीज कोच गंभीर के लिए क्या मायने रखती थी. बीसीसीआई ने भारतीय ड्रेसिंग रूम का वीडियो शेयर किया जिसमें भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर अपने साथियों के साथ ऐसा जश्न मना रहे हैं जैसे पहले कभी नहीं देखा गया हो. गंभीर के इस जश्न की तुलना हम 2002 नेटवेस्ट ट्रॉफी फाइनल में भारत की जीत के बाद कप्तान सौरव गांगुली ने जिस तरह से लॉर्ड्स की बालकनी पर टी-शर्ट उतारकर की थी, उस जश्न से कर सकते हैं. गांगुली के उस जश्न में भी इंग्लैंड का 'घमंड' तोड़ने का जवाब था तो गंभीर के इस जश्न में 'बैजबॉल' का घमंड तोड़ने का जवाब था. (Gautam Gambhir mobbed in Team India's dressing room)

