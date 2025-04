Sandeep Sharma: जिस शर्मनाक रिकॉर्ड से भागते हैं सभी गेंदबाज, संदीप शर्मा के नाम वही जुड़ा

Sandeep Sharma, Most Balls In An Over In IPL: राजस्थान रॉयल्स के मध्यम गति के तेज गेंदबाज संदीप शर्मा के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. वह आईपीएल के एक मैच के एक ओवर में सर्वाधिक गेंदे डालने वाले संयुक्त रूप से पहले गेंदबाज बन गए हैं. उनसे पहले यह शर्मनाक रिकॉर्ड मोहम्मद सिराज, तुषार देशपांडे और शार्दुल ठाकुर के नाम दर्ज थी, लेकिन बीते कल (16 अप्रैल 2025) दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पारी के आखिरी ओवर में 11 गेंदे डालते हुए संदीप शर्मा भी इस अनचाहे क्लब में शामिल हो गए हैं.

संदीप ने 11 गेंदों में लुटाए 19 रन

दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए आईपीएल 2025 के 32वें मुकाबले में संदीप शर्मा से आरआर की टीम को काफी आस थी. यही वजह रही कि आखिरी ओवर डालने के लिए कप्तान संजू सैमसन ने किसी और पर नहीं बल्कि उनपर भरोसा जताया. मगर वह उन उम्मीदों पर कुछ खास खरे उतर नहीं पाए.

संदीप ने ओवर की पहली गेंद वाइड डाली, जबकि अगली गेंद पर कोई रन नहीं बना. उसके बाद आगे की तीन गेंदे भी वाइड रहीं. इसके बाद उन्होंने नौ बॉल डाला. जहां फ्री हिट पाने के बाद स्टब्स ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ा. तीसरी, चौथी, पांचवीं और छठवीं गेंद लाइन पर रही. मगर यहां तीसरी गेंद पर उन्हें छक्का लगा, जबकि अगली तीन गेंदों पर सिंगल आए.

इस तरह संदीप शर्मा के आखिरी ओवर में दिल्ली के बल्लेबाजों ने कुल 19 रन बटोरे. पूरे मैच के दौरान उन्होंने अपनी टीम के लिए कुल चार ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 8.25 की इकोनॉमी से 33 रन खर्च किए. मगर उन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगी.

आईपीएल में एक ओवर में सबसे ज्यादा गेंदे डाले वाले गेंदबाज

11 गेंदें - मोहम्मद सिराज - बनाम मुंबई इंडियंस - बेंगलुरु - 2023 - 19वां ओवर डालते हुए

11 गेंदें - तुषार देशपांडे - बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स - चेन्नई - 2023 - चौथा ओवर डालते हुए

11 गेंदें - शार्दुल ठाकुर - बनाम कोलकाता नाईट राइडर्स - कोलकाता - 2025 - 13वां ओवर डालते हुए

11 गेंदें - संदीप शर्मा - बनाम दिल्ली कैपिटल्स - दिल्ली - 2025 - 20वां ओवर डालते हुए

यह भी पढ़ें- DC vs RR: मिचेल स्टार्क का जलवा, दिल्ली-राजस्थान के बीच ऐसा था सुपर ओवर का रोमांच - VIDEO