ऋषभ पंत, केएल राहुल या अक्षप पटेल, कौन बनेगा कप्तान? दिल्ली कैपिटल्स के प्लान पर आकाश चोपड़ा ने जताई हैरानी

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने लखनऊ सुपर जायंट्स से ऋषभ पंत को अपनी टीम में शामिल करने के बाद दिल्ली कैपिटल्स की लीडरशिप योजनाओं पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आगामी आईपीएल सीजन से पहले फ्रेंचाइजी के सामने दो बड़ी चुनौतियों की ओर इशारा किया है. कप्तानी को लेकर अनिश्चितता और तेज गेंदबाजी आक्रमण को लेकर चिंताएं. चोपड़ा का मानना ​​है कि टीम की कप्तानी के लिए केएल राहुल एक प्रमुख विकल्प हो सकते हैं. साथ ही, ऋषभ पंत की बल्लेबाजी का क्रम भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, ताकि उनकी वापसी का पूरा फायदा उठाया जा सके. दिल्ली के पास मौजूद विकल्पों पर बात करते हुए, चोपड़ा ने कहा कि हालांकि कई दावेदार हैं, लेकिन फ्रेंचाइजी का अंतिम फैसला अभी भी स्पष्ट नहीं है.

'जियोस्टार' से बातचीत में चोपड़ा ने कहा,"असल में कई सवाल हैं. यह एक तरह का MCQ बन गया है-आखिर कप्तान कौन होगा? ऋषभ पंत कप्तानी के दावेदार रहे हैं, केएल राहुल भी एक विकल्प हैं, और सुनने में आ रहा है कि अक्षर पटेल कप्तान नहीं बनना चाहते. तो, इन सब बातों को देखते हुए, यह पता ही नहीं है कि टीम की कप्तानी कौन करेगा. फिलहाल के लिए, केएल राहुल एक मजबूत विकल्प हो सकते हैं."

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर दिल्ली को इस ट्रेड का पूरा फायदा उठाना है, तो ऋषभ पंत को बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजना होगा. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर विकेटकीपर-बल्लेबाज को वापस लाकर उसे निचले क्रम में ही बल्लेबाजी करानी है, तो फिर ऐसा करने का क्या मतलब है? उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि इस अदला-बदली से शायद लखनऊ को ज्यादा फायदा हुआ है.

उन्होंने आगे कहा,"ऋषभ पंत को, जिन्हें आपने ट्रेड करके लिया है, कम से कम टॉप 4 में बल्लेबाजी करनी चाहिए. अगर आप उन्हें इससे नीचे बल्लेबाजी के लिए भेजते हैं, तो आप उनकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. मुझे लगता है कि इस ट्रेड में LSG को ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि उस पिच के लिए कुलदीप जैसे स्तर के गेंदबाज से बेहतर कुछ और नहीं हो सकता था."

हालांकि दिल्ली की बल्लेबाजी काफी मजबूत नजर आती है, लेकिन चोपड़ा ने गेंदबाजी यूनिट को एक संभावित कमजोरी बताया है, खासकर इसलिए क्योंकि मिचेल स्टार्क की उपलब्धता अभी भी अनिश्चित है. उन्होंने तेज गेंदबाजों पर किए गए भारी निवेश और उनके हालिया प्रदर्शन पर उठ रहे सवालों का भी जिक्र किया.

उन्होंने बताया कि दिल्ली द्वारा खरीदे गए तेज गेंदबाजों के मामले में स्थिति अलग-अलग रही है. कुछ सस्ते खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है, जबकि महंगे खिलाड़ियों की उपलब्धता और फॉर्म अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है. चोपड़ा ने कहा,"आशुतोष, समीर रिज़वी, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल और फिर मिलर भी हैं. तो, यह एक काफी अच्छा सेटअप है. उनके लिए समस्या का क्षेत्र उनकी गेंदबाजी विभाग होगा. क्योंकि मिचेल स्टार्क- क्या वह खेलेंगे? यह एक चर्चा का विषय होगा कि वह खेलने के लिए उपलब्ध होंगे या नहीं. इस सीजन में उन्हें अपनी तेज गेंदबाजी को लेकर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, और वे इसे कैसे सुलझाएंगे, मुझे कोई अंदाजा नहीं है."

आकाश चोपड़ा ने आगे कहा,"मुकेश 8 करोड़ रुपये में हैं, आकिब नबी 8.4 करोड़ रुपये में, और फिर मिचेल स्टार्क लगभग 12 करोड़ रुपये में हैं - तो यह काफी बड़ी रकम है. लुंगी एनगिडी सस्ते पड़े, जिन्हें 2 करोड़ रुपये में लिया गया. यह एक बेहतरीन सौदा साबित हुआ. दुष्मंथा चमीरा और काइल जैमीसन भी उतने महंगे नहीं थे. लेकिन जो खिलाड़ी ज्यादा महंगे हैं, हो सकता है कि वे उपलब्ध न हों. उनका स्तर और मौजूदा फॉर्म अभी भी अनिश्चित है, और मुकेश कुमार के T20 आंकड़े भी थोड़े गिर गए हैं."

यह भी पढ़ें: 74 साल में सिर्फ चौथा पाकिस्तानी गेंदबाज, साकिब खान ने रचा इतिहास

यह भी पढ़ें: 55.3 का औसत, 17 शतक, इस बड़ी वजह से डरा हुआ है न्यूजीलैंड, मेजबानों पर मंडराया यह बड़ा खतरा