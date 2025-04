DC vs RR: मिचेल स्टार्क का जलवा, दिल्ली-राजस्थान के बीच ऐसा था सुपर ओवर का रोमांच - VIDEO

DC vs RR Super Over Thriller IPL 2025: मिचेल स्टार्क की शानदार बल्लेबाजी के दम पर दिल्ली कैपिटल्स ने बुधवार को इंडियन प्रीमियर लीग के मैच में राजस्थान रॉयल्स को सुपर ओवर में हरा दिया. सुपर ओवर में दिल्ली को 12 रन की जरूरत थी, लेकिन उसने चार गेंदों में ही यह लक्ष्य हासिल कर लिया. पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स ने पांच विकेट पर 188 रन बनाए. जवाब में यशस्वी जायसवाल (27 गेंदों पर 51 रन) और नितीश राणा (28 गेंदों पर 51 रन) ने तेज अर्धशतक जड़कर राजस्थान रॉयल्स को बढ़त दिलाई.

स्टार्क के शानदार अंतिम ओवर की बदौलत मैच सुपर ओवर में पहुंचा और मेहमान टीम ने 20 ओवर में चार विकेट पर 188 रन बनाए. आखिरी ओवर में राजस्थान को नौ रन चाहिए थे और स्टार्क ने केवल आठ रन देकर मैच को आगे बढ़ाया. इससे पहले, घरेलू टीम ने अभिषेक पोरेल के शीर्ष क्रम में 37 गेंदों पर 49 रनों की पारी से अच्छा प्रदर्शन किया और हालांकि केएल राहुल ने 38 रन बनाने के लिए 32 गेंदें खेलीं, कप्तान अक्षर पटेल (14 गेंदों पर 34 रन) और ट्रिस्टन स्टब्स (18 गेंदों पर नाबाद 34) ने शीर्ष गियर में पारी खेली जिससे डीसी 185 रन के आंकड़े को पार करने में सफल रहा.

