6,6,6,6,6,6, द ओवल में कुर्रन नाम का आया तूफान, सैम ने गेंदबाजों को खूब तोड़ा, टीम को दिलाई अकेले जीत, VIDEO

Sam Curran scored century: टी20 ब्लास्ट का 115वां मुकाबला 18 जुलाई को हैम्पशायर और सरे के बीच द ओवल में खेला गया. यहां सैम कुर्रन के विस्फोटक बल्लेबाजी के बदौलत सरे की टीम 5 गेंद शेष रहते 5 विकेट से मैदान मारने में कामयाब रही. आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए जलवा बिखरने वाले 26 वर्षीय ऑलराउंडर का बल्ला लक्ष्य का पीछा करते हुए जमकर चला. उन्होंने अपनी टीम के लिए 5वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 58 गेंदों का सामना किया. इस बीच उनके बल्ले से 102* रन की बेहतरीन शतकीय पारी निकली. इस दौरान उन्होंने 7 चौके और 6 बेहतरीन छक्के भी लगाए.

नतीजा यह रहा कि हैम्पशायर की तरफ से मिले 184 रनों के लक्ष्य को सरे की टीम ने 19.1 ओवरों में आसानी से प्राप्त कर लिया. टीम के लिए कुर्रन के अलावा पारी का आगाज करते हुए डॉम सिबली ने 24 गेंद में 2 चौके की मदद से 27 रन की पारी खेली.

Surrey was 27 for 3, chasing 182 runs & then Curran smashed 102* runs from 58 balls including 7 fours & 6 sixes in the T20I Blast. 🥶🔥 pic.twitter.com/qtcfolrkK7