''यह बात मेरे दिमाग में बैठ गई'', पंड्या का 'गुरु मंत्र' पाकर अक्षर पटेल ने 20 वर्ल्ड कप के फाइनल में मचाई थी तबाही

Axar Patel Big Statement: टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल मुकाबले में अक्षर पटेल की खेली गई जुझारू पारी को कौन भूल सकता है. भारतीय टीम ने महज 4.3 ओवरों में 34 रन के योग पर अपने 3 बड़े विकेट गंवा दिए थे. जिसके बाद कोहली का साथ देने के लिए मैदान में अक्षर पटेल मैदान में आए. इस दौरान ना उन्होंने केवल पारी को संभाला, बल्कि फाइनल मुकाबले में भारत की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज भी रहे.

फाइनल मुकाबले में 30 वर्षीय ऑलराउंडर ने 5वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 31 गेंद में 151. 61 की स्ट्राइक रेट से 47 रन की बहुमूल्य पारी खेली थी. इस दौरान उनके बल्ले से 1 चौका और 4 बेहतरीन छक्के देखने को मिले थे. अब जब प्रतिष्ठित टूर्नामेंट बीत चुका है तो पटेल ने अपनी उस उम्दा पारी पर खास बातचीत की है.

Axar Patel said "When our 3 wickets was down, I was going to bat in Final, Hardik told me in Gujarati not to take any stress. He told 'Just watch the ball & hit the ball' - that stuck with me and helped me during the batting". [Cricbuzz] pic.twitter.com/pzO2wzx7q7