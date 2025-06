Salman Khan: शाहरुख खान, शिल्पा शेट्टी और प्रीति जिंटा के बाद सलमान खान की क्रिकेट में हुई एंट्री, इस टीम के बने मालिक

Salman Khan Became The Owner of New Delhi Franchise: क्रिकेट के गलियारों से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. शाहरुख खान, शिल्पा शेट्टी और प्रीति जिंटा के बाद सलमान खान की भी फ्रेंचाइजी क्रिकेट में एंट्री हो चुकी है. इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में नई दिल्ली की टीम ने उन्हें मालिक के रूप में नामित किया है. यह टूर्नामेंट टी10 टेनिस बॉल क्रिकेट लीग है.

आईएसपीएल में सलमान खान इकलौते बॉलीवुड स्टार नहीं हैं. उनके अलावा कई अन्य फिल्मी हस्तियां भी यहां शामिल हैं. जिसमें अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन और राम चरण जैसे बड़े स्टार का नाम शामिल है.

आईएसपीएल टीमों और उनके मालिकों की सूची

नई दिल्ली - सलमान खान

माझी मुंबई - अमिताभ बच्चन

टाइगर्स ऑफ कोलकाता - सैफ अली खान और करीना कपूर खान

श्रीनगर के वीर - अक्षय कुमार

चेन्नई सिंगम्स - सुरिया

बैंगलोर स्ट्राइकर्स - ऋतिक रोशन

फाल्कन राइजर्स हैदराबाद - राम चरण

दूसरे सीजन की विजेता रही माझी मुंबई

हाल ही में लीग के दूसरे सीजन का समापन हुआ है. जहां अमिताभ बच्चन की मालिकाना हक वाली माझी मुंबई की टीम खिताब उठाने में कामयाब हुई थी.

फाइनल मुकाबले में माझी मुंबई की टीम का अक्षय कुमार की मालिकाना हक वाली श्रीनगर के वीर से महाराष्ट्र के दादोजी कोंडदेव स्टेडियम में भिड़ंत हुई थी. जहां माझी मुंबई की टीम विजयश्री हासिल करने में कामयाब रही.

लीग की लोकप्रियता में आई उछाल

आईएसपीएल की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके दर्शकों में करीब 47% की वृद्धि दर्ज हुई है. लीग के आयुक्त सुरज समत का कहना है अहमदाबाद से एक और टीम की जल्द ही घोषणा हो सकती है. जिसके मालिक एक और सेलिब्रिटी हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें- 'उसमें कुछ खास बात है...', पहले टेस्ट में मिली हार तो इंग्लिश दिग्गज ने भारत को दिया सुझाव, एक्स फैक्टर को बुलाओ