बिहार के लाल सकीबुल गनी का धमाका, 32 गेंदों में शतक जड़ बदल दिया घरेलू क्रिकेट का इतिहास

Sakibul Gani Created History: बिहार के कप्तान सकीबुल गनी ने इतिहास रच दिया है. वह भारत की तरफ से लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. खास मामले में उन्होंने अनमोलप्रीत सिंह को पीछे छोड़ा है. जिन्होंने पंजाब की तरफ से अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 35 गेंदों में शतक जड़ा था. मगर विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के एक मुकाबले में आज अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ महज 32 गेंदों में शतक जड़ते हुए यह बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है.
लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले देश के चुनिंदा बल्लेबाज
32 गेंद - सकीबुल गनी (बिहार) - बनाम अरुणाचल प्रदेश - 2025
35 गेंद - अनमोलप्रीत सिंह (पंजाब) - बनाम अरुणाचल प्रदेश - 2024
36 गेंद - वैभव सूर्यवंशी (बिहार) - बनाम अरुणाचल प्रदेश - 2025
40 गेंद - यूसुफ पठान (बड़ौदा) - बनाम महाराष्ट्र - 2010
41 गेंद - उर्विल पटेल (गुजरात) - बनाम अरुणाचल प्रदेश - 2023
42 गेंद - अभिषेक शर्मा (पंजाब) - बनाम मध्य प्रदेश - 2021
315.63 की स्ट्राइक रेट से गनी ने जड़ा सैकड़ा
मैच के दौरान सकीबुल गनी बेहद विस्फोटक नजर आए. उनके विस्फोटक बल्लेबाजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने मैच के दौरान पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए महज 32 गेंदों में सैकड़ा पुरा किया. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 315.63 का रहा. गनी की शतकीय पारी के दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से नौ चौके और नौ छक्के देखने को मिले.
नाबाद 128 रन बनाने में कामयाब रहे सकीबुल गनी
बात करें मैच के दौरान उनके प्रदर्शन के बारे में तो वह 40 गेंद में 320.00 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 128 रन बनाने में कामयाब रहे. इस बीच उनके बल्ले से कुल 10 चौके और 12 छक्के देखने को मिले. रांची में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बिहार की टीम 50 ओवरों में 574/6 रन बनाने में कामयाब हुई है. विपक्षी टीम को यह मुकाबला जितने के लिए 575 रन बनाने होंगे.
