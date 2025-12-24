बिहार के लाल सकीबुल गनी का धमाका, 32 गेंदों में शतक जड़ बदल दिया घरेलू क्रिकेट का इतिहास

Quick Take Summary is AI generated, newsroom reviewed. बिहार के कप्तान सकीबुल गनी ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में सबसे तेज लिस्ट ए शतक 32 गेंदों में लगाया गनी ने अपने शतक में 315.63 की स्ट्राइक रेट से नौ चौके और नौ छक्के लगाकर धमाकेदार प्रदर्शन किया लिस्ट ए क्रिकेट में भारत के सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में गनी शीर्ष स्थान पर हैं

Sakibul Gani Created History: बिहार के कप्तान सकीबुल गनी ने इतिहास रच दिया है. वह भारत की तरफ से लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. खास मामले में उन्होंने अनमोलप्रीत सिंह को पीछे छोड़ा है. जिन्होंने पंजाब की तरफ से अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 35 गेंदों में शतक जड़ा था. मगर विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के एक मुकाबले में आज अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ महज 32 गेंदों में शतक जड़ते हुए यह बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है.

लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले देश के चुनिंदा बल्लेबाज

32 गेंद - सकीबुल गनी (बिहार) - बनाम अरुणाचल प्रदेश - 2025

35 गेंद - अनमोलप्रीत सिंह (पंजाब) - बनाम अरुणाचल प्रदेश - 2024

36 गेंद - वैभव सूर्यवंशी (बिहार) - बनाम अरुणाचल प्रदेश - 2025

40 गेंद - यूसुफ पठान (बड़ौदा) - बनाम महाराष्ट्र - 2010

41 गेंद - उर्विल पटेल (गुजरात) - बनाम अरुणाचल प्रदेश - 2023

42 गेंद - अभिषेक शर्मा (पंजाब) - बनाम मध्य प्रदेश - 2021

315.63 की स्ट्राइक रेट से गनी ने जड़ा सैकड़ा

मैच के दौरान सकीबुल गनी बेहद विस्फोटक नजर आए. उनके विस्फोटक बल्लेबाजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने मैच के दौरान पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए महज 32 गेंदों में सैकड़ा पुरा किया. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 315.63 का रहा. गनी की शतकीय पारी के दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से नौ चौके और नौ छक्के देखने को मिले.

नाबाद 128 रन बनाने में कामयाब रहे सकीबुल गनी

बात करें मैच के दौरान उनके प्रदर्शन के बारे में तो वह 40 गेंद में 320.00 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 128 रन बनाने में कामयाब रहे. इस बीच उनके बल्ले से कुल 10 चौके और 12 छक्के देखने को मिले. रांची में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बिहार की टीम 50 ओवरों में 574/6 रन बनाने में कामयाब हुई है. विपक्षी टीम को यह मुकाबला जितने के लिए 575 रन बनाने होंगे.

यह भी पढ़ें- AUS vs ENG: लगातार 3 हार के बाद नींद से जागी इंग्लिश टीम, मेलबर्न टेस्ट के लिए किए 2 बड़े बदलाव, प्लेइंग XI