PAK vs UAE: सैम अयूब का धमाका, ऐसा महारिकॉर्ड बनाकर T20I में रचा इतिहास, वर्ल्ड क्रिकेट चौंका

Saim Ayub record : UAE में खेले जा रहा त्रिकोणीय टी-20 इंटरनेशनल सीरीज के (United Arab Emirates T20I Tri-Series 2025) दूसरे मैच में पाकिस्तान ने यूएई (PAK vs UAE) को 31 रन से हरा दिया. पाकिस्तान के सैम अयूब (Saim Ayub record in T20I) ने केवल 38 गेंद पर 69 रन की तूफानी पारी खेली, वहीं, अपनी पारी में अयूब ने 4 छक्के और 7 चौके लगाने का कमाल किया. यूएई के खिलाफ मैच में सैम अयूब ने केवल 25 गेंद पर अर्धशतक जमाया और एक बड़ा कारनामा टी20 इंटरनेशनल में करने में सफल रहा. पाकिस्तान के सैम अयूब टी-20 इंटरनेशनल में बतौर ओपनर पाकिस्तान की ओर से सबसे तेज अर्धशतक जमाने वाले संयुक्त रूप से दूसरे पाक बल्लेबाज बन गए हैं. (UAE in Tri-Nation Series)

ऐसा कर सैम अयूब ने इमरान नजीर की बराबरी कर ली है. इमरान नजीर ने साल 2012 में बांग्लादेश के खिलाफ बतौर ओपनर 25 गेंद पर पचासा जमाया था. वहीं, पाकिस्तान की ओऱ से बतौर ओपनर सबसे तेज अर्धशतक टी-20 इंटरनेशनल में जमाने का रिकॉर्ड शरजील खान के नाम है. शरजील खान ने साल 2013 में श्रीलंका के खिलाफ 24 गेंद पर अर्धशतक जमाया था. ( Fastest 50 for Pakistan in T20I as opener)

एशिया कप से पहले शानदार फॉर्म में सैम अयूब

बता दें कि सैम अयूब इस समय शानदार फॉर्म में हैं, बीते एक महीने में उनके बल्ले से टी-20 में यह तीसरा फिफ्टी प्लस स्कोर निकला है. 31 जुलाई 2025 से लेकर 30 अगस्त 2025 के बीच 5 मैच में 3 में 50 से ज्यादा का स्कोर करने में कामयाबी पाई है. हाल के समय में सैम अयूब के सबसे बड़े मैच विनर बनकर सामने आए हैं. पाकिस्तान के लिए यह एक बड़ी बात है. क्योंकि 7 सितंबर से एशिया कप का आगाज होना है. ऐसे में सैम अयूब का फॉर्म में होना पाकिस्तान के लिए शुभ संकेत है.

31 रन से जीता पाकिस्तान

इस मैच में पहले पाकिस्तान ने बल्लेबाजी की थी और 20 ओवर में 207 रन बनाए जिसके बाद यूएई की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 176 रन ही बना सकी. बता दें कि सैम अयूब के अलावा हसन नवाज़ ने 26 गेंद पर 56 रन की पारी खेली, जिसके दम पर पाकिस्तान 207 रन बनाने में सफल रहा. यूएई की ओर से Asif Khan ने सबसे ज्यादा 77 रन बनाए.

