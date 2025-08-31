जब SCO में पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ को देखकर पुतिन को भी आ गई थी हंसी | Video

पाकिस्तान के नेता हों या क्रिकेटर, वो अगर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचे और अपनी किसी न किसी हरकतों से खबरों में न आएं, ऐसा हो नहीं सकता. अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को ही ले लीजिए जो 2025 शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पीएम मोदी की तरह ही चीन पहुंचे हैं. हालांकि आज से तीन साल पहले जब उज़्बेकिस्तान में SCO शिखर सम्मेलन हो रहा था तब शहबाज शरीफ के साथ कुछ ऐसा हुआ था कि पुतिन भी हंस पड़े थे. चलिए आपको विस्तार में बताते हैं.

काम की बात- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय चीन में हैं जहां वो 2025 शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं. इस आठ सदस्य देशों वाले संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए लगभग 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष चीन पहुंचे हैं. SCO शिखर सम्मेलन से इतर पीएम मोदी ने भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ आमने-सामने की वार्ता भी की है.

जब शहबाज को देखकर हंस पड़े थे पुतिन

शहबाज शरीफ के लिए, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मंच कभी भी सहज नहीं रहा है. उज्बेकिस्तान में 2022 में हुए SCO शिखर सम्मेलन के दौरान उन्होंने खुद को एक मजेदार वाकये के कारण सुर्खियों में पाया. दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक कर रहे थे. उस दौरान, शरीफ को अपने ट्रांसलेट करने वाले हेडफोन को लगाने के लिए संघर्ष करना पड़ा.

Chalti phirti Embarrassment pic.twitter.com/m2FVnHhkjV — Mazhar Ali (@mazhar5ali) September 15, 2022

जैसे ही चर्चा शुरू होने वाली थी, शहबाज का हेडफोन बार-बार बंद हो रहा था. इस वजह से पाक पीएम मशीन से जूझते दिख रहे थे जिससे पुतिन की हल्की लेकिन सुनाई देने वाली हंसी छूट गई. शहबाज से साथ मौजूद लोगों की मदद के बावजूद बैठक आगे बढ़ने से पहले यह मामला कुछ देर तक चलता रहा. इस मौके को रूसी सरकार के स्वामित्व वाली न्यूज एजेंसी आरआईए नोवोस्ती ने वीडियो में कैद किया, जिसमें शहबाज शरीफ पूछते दिख रहे हैं, "क्या कोई मेरी मदद कर सकता है?"

यह क्लिप वायरल हो गई, जिसपर पाकिस्तान के भीतर और बाहर लोग देखकर खूब हंसे.

पाकिस्तान के अंदर और बाहर प्रतिक्रिया

पाकिस्तान के पूर्व उपसभापति कासिम खान सूरी ने शिखर सम्मेलन के दौरान शहबाज की हरकतों पर टिप्पणी करते हुए विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो-जरदारी, वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ सहित पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल की एक तस्वीर शेयर की थी. विपक्षी नेता शिरीन मजारी ने भी ऑनलाइन अपनी अस्वीकृती जाहिर की. इस वाकए ने पाकिस्तान की सीमा भी पार कर दी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया. अमेरिका के कॉमेडियन जिमी फैलन ने अपने शो में इस घटना का जिक्र करते हुए मजाक किया, "आश्चर्यजनक बात यह है कि शहबाज शरीफ दुनिया की 220 मिलियन आबादी के प्रधान मंत्री हैं."

