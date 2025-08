WI vs PAK: सैम अयूब के विस्फोटक में बेहाल हुई वेस्टइंडीज की टीम, पाकिस्तान को मिली जीत

Saim Ayub, Pakistan vs West Indies: मौजूदा समय में पाकिस्तान की टीम वेस्टइंडीज के दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज जारी है. जारी सीरीज का पहला मुकाबला 31 जुलाई 2025 को लॉडरहिल में खेला गया. जहां पाक टीम बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 14 रन से बाजी मारने में कामयाब रही. मैच के हीरो युवा ऑलराउंडर खिलाड़ी सैम अयूब रहे. जिन्होंने पारी का आगाज करते हुए पहले 38 गेंदों में 150.00 की स्ट्राइक रेट से 57 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली. उसके बाद गेंदबाजी में दो ओवरों का स्पेल डालते हुए दो विकेट भी चटकाने में कामयाब रहे. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

लॉडरहिल में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम 20 ओवरों में छह विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाने में कामयाब हुई थी. सैम अयूब के अलावा तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए फखर जमां दूसरे सर्वोच्च स्कोरर रहे. उन्होंने 24 गेंदों में 28 रनों का योगदान दिया. इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा हसन नवाज ने चौथे क्रम पर खेलते हुए 18 गेंदों में 24 रन बनाए. बाकी के अन्य बल्लेबाज कैरेबियन गेंदबाजों के सामने रनों के लिए जूझते हुए ही नजर आए.

