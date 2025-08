'स्वेटर के निचे...', अंपायर कुमार धर्मसेना ने भारत के साथ की चीटिंग? आकाश चोपड़ा ने बताई पूरी बात

Aakash Chopra, India vs England: बहुप्रतीक्षित ओवल टेस्ट शुरू हो चुका है. मगर पहले दिन ही यहां से एक बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है. श्रीलंकाई अंपायर कुमार धर्मसेना ने अंपायरिंग में जो हरकत की है. उससे हर कोई निराश है. दरअसल, ओवल टेस्ट के पहले दिन पारी का जब 13वां ओवर जोश टंग डाल रहे थे. उस दौरान उनके ओवर की दूसरी गेंद भारतीय बल्लेबाज साई सुदर्शन के पैरों से जा टकराई. इसके बाद विपक्षी टीम को काफी जोरदार अंदाज में आउट का अपील करते हुए पाया गया. मगर धर्मसेना ने उस अपील को नकार दिया. जिसके बाद प्रबल संभावना बन रही थी कि इंग्लिश खिलाड़ी रिव्यू की तरफ आगे बढ़ेंगे. मगर इसी दौरान अंपायर से एक गलती हो गई. उन्होंने उंगलियों से इशारा करते हुए बताया कि बैट और बॉल के बीच संपर्क हुआ है. जिसके बाद विपक्षी टीम ने रिव्यू नहीं लिया.

अगर यहां इंग्लिश टीम रिव्यू लेती तो उनका एक रिव्यू खराब हो जाता. इससे भारतीय टीम को लाभ प्राप्त होता. मगर धर्मसेना के एक गलती से टीम इंडिया उस लाभ से वंचित रह गई. जिसके बाद सोशल मीडिया पर हर कोई उन्हें ट्रोल कर रहा है.

इसी उठापटक पर अब देश के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने अपना बयान दिया है. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर बातचीत करते हुए कहा, 'स्वेटर पकड़ा हुआ है धर्मसेना ने और ऐसे ऐसे (इशारा करते हुए) कर रहे हैं.'

Experts react as #KumarDharmasena makes a lightning-quick LBW call on #SaiSudharsan ⚡



Did he judge it too quickly or just perfectly? 👀#ENGvIND 👉 5th TEST, DAY 1 | LIVE NOW on JioHotstar 👉 https://t.co/04PYjgM7su pic.twitter.com/LJuKFV5Own