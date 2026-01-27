स्कॉटलैंड की टीम में पाकिस्तानी मूल का तेज गेंदबाज, क्या भारत का मिलेगा वीजा?

क्रिकेट स्कॉटलैंड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी ट्रुडी लिंडब्लेड को भरोसा है कि उनके राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ियों को टी20 विश्व कप के लिए भारत की यात्रा करने के लिए समय पर वीजा मिल जाएगा. बांग्लादेश ने सुरक्षा चिताओं का हवाला देते हुए भारत में खेलने से इनकार कर दिया था जिसके बाद उसके स्थान पर स्कॉटलैंड को टी20 विश्व कप में शामिल किया गया. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने स्पष्ट किया था कि भारत में किसी भी तरह सुरक्षा को खतरा नहीं है. स्कॉटलैंड सात फरवरी को कोलकाता में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा.

स्कॉटलैंड की टीम में पाकिस्तानी मूल के तेज गेंदबाज सफयान शरीफ भी शामिल हैं. भारतीय वीजा के लिए आवेदन करने वाले पाकिस्तानी मूल के आवेदकों की अधिक गहन जांच की जाती है, जिसके कारण प्रक्रिया में अधिक समय लगता है. ईएसपीएनक्रिकइंफो के अनुसार लिंडब्लेड ने कहा, 'हम सभी आईसीसी के साथ मिलकर इसे साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. वीजा का मामला हमेशा थोड़ा अनिश्चित होता है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास तीन दिन हैं या 45 दिन.'

उन्होंने कहा, 'पिछले 48 घंटों में हमारा पूरा ध्यान इसी बात पर रहा है. खिलाड़ियों के वीजा की प्रक्रिया पूरी करना ताकि वे खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हों. वे सभी अपने वीजा के लिए आवेदन कर रहे हैं और हम जितनी जल्दी हो सके भारत पहुंच जाएंगे. इसमें अब केवल कुछ समय की बात है.' शरीफ का जन्म हडर्सफील्ड में एक पाकिस्तानी पिता और एक ब्रिटिश-पाकिस्तानी मां के घर हुआ था. वह सात साल की उम्र में स्कॉटलैंड चले गए थे.

लिंडब्लेड ने कहा, 'आईसीसी हमें केवल उन्हीं चीजों के बारे में आश्वासन दे सकता है जिन पर उनका नियंत्रण है. हम उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं और जाहिर है कि वे बीसीसीआई और वहां के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि हमें वह सभी सहयोग मिले जिसकी हमें जरूरत है.'

स्कॉटलैंड के सीनियर अधिकारी स्टीव स्नेल ने कहा, 'हम बीसीसीआई से जब भी संभव हो सहयोग मिलने की उम्मीद कर रहे हैं. स्कॉटलैंड को विश्व कप में शामिल किए जाने के बाद उसका वहां न पहुंच पाना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा.' लिंडब्लेड ने कहा कि स्कॉटलैंड बांग्लादेश के प्रति सहानुभूति रखता है और वे आईसीसी के इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में इस तरह से शामिल नहीं होना करना चाहते थे.

उन्होंने कहा, 'हमें बांग्लादेश टीम के लिए निश्चित रूप से सहानुभूति है. हम इस तरह से विश्व कप में प्रवेश नहीं करना चाहते थे. एक क्वालिफिकेशन प्रक्रिया होती है और कोई भी उस तरह से क्वालिफाई करना, भाग लेना या विश्व कप के लिए आमंत्रित होना नहीं चाहता जिस तरह से हमने किया है. हम बांग्लादेश के खिलाड़ियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं.'

