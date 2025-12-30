सईद अजमल ने चुने वर्तमान क्रिकेट के टॉप 5 बेस्ट स्पिनर, यह गेंदबाज है ग्रेटेस्ट ऑफ़ ऑल टाइम

Top Five Spinners in the world cricket: पाकिस्तान के दिग्गज ऑफ स्पिनर रहे सईद अजमल ने वर्तमान क्रिकेट से टॉप 5 सबसे बेहतरीन स्पिनर का चुनाव किया है. पूर्व पाकिस्तानी स्पिनर ने हसन आज़म के यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए दुनिया के पांच सबसे बेहतरीन स्पिनरों के बारे में अपनी राय दी है, अजमल ने पहले नंबर पर कुलदीप यादव को जगह दी है. सईद अजमल ने कुलदीप को वर्तमान क्रिकेट में दुनिया का सबसे बेहतरीन स्पिनर करार दिया है. पूर्व पाक स्पिनर ने अजमल ने कुलदीप को लेकर बात की और कहा, "वाइट बॉल का सबसे बेहतरीन स्पिनर इस समय कुलदीप यादव है. इसमें कोई दो राय नहीं है, मुझे कुलदीप बड़ा पसंद है. वो बॉल को तेज ब्रेक भी करता है वो बॉल को एयर में भी ब्रेक करता है जोर लगाता है.

कुलदीप यादव सबसे बेस्ट

अजमल ने कुलदीप को लेकर आगे कहा, "भले ही कुलदीप भारतीय है लेकिन मुझे बेस्ट देखनी है. इसलिए कुलदीप टॉप पर हैं. रिस्क को फ्लाइट करने में आप उसकी वीडियो निकाल लें फ्लाइट करने में उसका ज्यादा जोर लगता है, इंटेलिजेंट बॉलिंग उसको कहते हैं कि जो बैट के ऊपर ना आए , कुलदीप ऐसा ही करते हैं." इसके अलावा नंबर 2 पर सईद अजमल ने रविंद्र जडेजा का चुनाव किया है तो वहीं, नंबर 3 पर पाकिस्तानी पूर्व स्पिनर की पसंद युजवेंद्र चहल बने हैं. अजमल ने नंबर 4 पर एडम जैम्पा और नंबर 5 पर न्यूजीलैंड के मिचेल सैंटनर को जगह दी है".

'मॉर्डन डे' क्रिकेट में कोई पाकिस्तानी स्पिनर टॉप 5 में नहीं

सईद अजमल ने आगे कहा, "पाकिस्तानी मेरे पास कोई ऐसा स्पिनर नहीं है जो टॉप 5 में आए. पाकिस्तानी क्रिकेट में स्पिनरों का परफॉर्मेंस बेहद खराब है. बेस्ट स्पिनर है ही नहीं.

सईद अजमल ने चुने वर्तमान क्रिकेट के टॉप 5 बेस्ट स्पिनर

रवींद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, एडम जैम्पा, मिचेल सैंटनर

सईद अजमल ने अपने करियर में 35 टेस्ट खेलकर कुल 178 विकेट लिए. वहीं, वनडे में 113 मैच में उन्होंने 184 विकेट लेने में सफलता हासिल की है. इसके अलावा टी-20 इंटरनेशनल में अजमल ने 64 मैच खेलकर 85 विकेट लिए हैं.