सचिन तेंदुलकर नहीं, पाकिस्तान के सईद अजमल को इस बल्लेबाज को गेंदबाजी करना लगता था सबसे मुश्किल

Who is toughest batsman in Word Cricket: पाकिस्तान के ऑफ स्पिनर सईद अजमल ने उस बल्लेबाज के बारे में अपनी राय दी है जिसके खिलाफ गेंदबाजी करना उनके लिए काफी मुश्किल हुआ करता था.

सचिन तेंदुलकर नहीं, पाकिस्तान के सईद अजमल को इस बल्लेबाज को गेंदबाजी करना लगता था सबसे मुश्किल
Toughest batsman in Word Cricket
  • सईद अजमल ने कुमार संगकारा को अपने करियर का सबसे कठिन बल्लेबाज बताया है
  • अजमल ने सचिन तेंदुलकर को कठिन बल्लेबाज नहीं माना जबकि उन्होंने रिकी पोंटिंग के खिलाफ कम ही गेंदबाजी की थी
  • सईद अजमल ने रिकी पोंटिंग को आउट करने की इच्छा जताई पर वह कभी ऐसा करने में सफल नहीं हो सके
Saeed Ajmal on  toughest batsman: साईद अजमल ने उस बल्लेबाज के बारे में बात की है जिसके खिलाफ गेंदबाजी करना उनके लिए काफी मुश्किल हुआ करता था. अजमल ने ऑल टाइम ग्रेट सचिन तेंदुलकर को मुश्किल बल्लेबाज नहीं माना है. पूर्व पाकिस्तानी स्पिनर सईद अजमल ने श्रीलंका के कुमार संगकारा को सबसे मुश्किल बल्लेबाज करार दिया है जिसके खिलाफ उन्होंने गेंदबाजी की है. इसके अलावा अजमल ने ये भी कहा कि, "रिकी पोंटिंग एक ऐसे बल्लेबाज रहे हैं जिन्हें मैं ज्यादा गेंदबाजी नहीं कर पाया. मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पोंटिंग को आउट कर पाऊं, लेकिन ये हो न सका. मैंने उसके खिलाफ काफी कम क्रिकेट खेली है". 

पाकिस्तान के पूर्व ऑफ स्पिनर सईद अजमल ने इसके अलावा एक ऐसी घटना का खुलासा किया है जिसे जानकर आपकी हंसी नहीं रूकेगी. एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर गेस्ट बनकर आए सईद अजमल ने खुलासा किया है कि हम जब 2009 टी20 वर्ल्ड कप जीतकर वापस लौटे, तो पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने हमें 25-25 लाख रुपये का चेक दिया था लेकिन वह चेक बाउंस हो गया. 

अजमल ने खुलासा किया और कहा कि, "जो चेक हमें मिला था वह बाउंस हो गया, जिसके बाद खिलाड़ियों से कहा गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन इस मामले को लेकर आगे बढ़ेंगे और सभी को पैसे मिल जाएंगे. लेकिन चेयरमैन ने साफ  इनकार कर दिया. उनका कहना था कि हम चेक कहां से लाकर देंगे, उन्होंने अपना पल्ला इस मामले से झाड़ लिया. पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वही पैसा मिला, जो ICC से आया था".

Pakistan, Sri Lanka, Saeed Ajmal, Cricket
