Indian Air Force Day 2025: सचिन समेत भारतीय क्रिकेटरों ने किया आसमान के रक्षकों को सलाम

Indian Air Force Day 2025: 93वें भारतीय वायुसेना दिवस के मौके पर भारतीय क्रिकेट जगत ने वायुसेना के वीर योद्धाओं को शुभकामनाएं दी हैं. विश्व के महानतम बल्लेबाजों में शुमार सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, '1.4 अरब से ज्यादा भारतीयों के सपनों और आकांक्षाओं को उड़ान देते हुए, भारतीय वायु सेना साहस और समर्पण के साथ हमारे राष्ट्र की रक्षा करती है और उसे और ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करती है.'

सचिन तेंदुलकर साल 2010 में वायु सेना के मानद ग्रुप कैप्टन बने थे. ऐसा सम्मान पाने वाले वह पहले खिलाड़ी हैं. उन्होंने लिखा, 'इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनकर गर्व और सम्मान महसूस हो रहा है. भारतीय वायु सेना दिवस की शुभकामनाएं! जय हिंद!' भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने लिखा, 'हमारे आसमान के रक्षकों को सलाम!'

अपनी विस्फोटक सलामी बल्लेबाजी के लिए भारतीय क्रिकेट जगत में पहचान बनाने वाले शिखर धवन ने 'एक्स' पर लिखा, 'दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वायु सेनाओं में से एक का जश्न मनाते हुए आकाश के असली मालिकों को सलाम.'

93वें भारतीय वायुसेना दिवस पर खासतौर पर 'ऑपरेशन सिंदूर' को याद किया गया. इस समारोह में देश के जांबाजों को 'ऑपरेशन सिंदूर' में उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया.

22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जिसके बाद 7 मई को भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई शुरू की गई, जिसे 'ऑपरेशन सिंदूर' नाम दिया गया. इस ऑपरेशन में पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया गया.

93वें भारतीय वायुसेना दिवस के मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान समेत चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने हिंडन एयरबेस पहुंचकर कार्यक्रम में शिरकत की.

समारोह में वायु सैनिकों ने भव्य मार्च पास्ट किया. लड़ाकू विमान रनवे पर प्रदर्शित किए गए. इसके साथ ही भारत की हवाई ताकत और उसकी सटीकता को पूरी दुनिया के सामने दिखाया गया.

