जिस एशले गार्डनर की पूरी दुनिया है दीवानी, उसने बताया आखिर कौन हैं उनका पसंदीदा क्रिकेटर

Ashleigh Gardner Cites Virat Kohli As Her Favourite Cricket Player: एशले गार्डनर किंग कोहली का नाम लेते हुए सबको चौंका दिया है. 28 वर्षीय महिला स्टार का कहना है कि विराट कोहली उनके पसंदीदा क्रिकेटर हैं.

Ashleigh Gardner
  • ऑस्ट्रेलियाई महिला ऑलराउंडर एशले गार्डनर ने विराट कोहली को अपना पसंदीदा क्रिकेटर बताया है
  • गार्डनर का जन्म सिडनी के बैंकस्टाउन में 15 अप्रैल 1997 को हुआ और वे फिलहाल 28 वर्ष की हैं
  • उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए सात टेस्ट, 81 वनडे और 96 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं
Ashleigh Gardner Cites Virat Kohli As Her Favourite Cricket Player: ऑस्ट्रेलियाई महिला ऑलराउंडर एशले गार्डनर मौजूदा समय में किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं. उनके ऑलराउंड खेल की पूरी दीवानी है. ऐसे में जब वह बोलें कि उनका भी कोई पसंदीदा क्रिकेटर है तो वह बहुत बड़ी बात है. हाल ही में गार्डनर ने किंग कोहली का नाम लेते हुए सबको चौंका दिया है. 28 वर्षीय महिला स्टार का कहना है कि विराट कोहली उनके पसंदीदा क्रिकेटर हैं. 

ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर एशले गार्डनर

एशले गार्डनर ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर हैं. उनका जन्म 15 अप्रैल साल 1997 में सिडनी स्थित बैंकस्टाउन में हुआ था. फिलहाल वह 28 साल और 176 दिन की हैं. गार्डनर दाहिने हाथ से बल्लेबाजी, जबकि दाहिने हाथ से ही ऑफब्रेक गेंदबाजी करती हैं. 

एशले गार्डनर का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर 

बात करें गार्डनर के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए खबर लिखे जाने तक सात टेस्ट, 81 वनडे और 96 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से टेस्ट की 11 पारियों में 32.50 की औसत से 325, वनडे की 58 पारियों में 30.65 की औसत से 1441 और टी20 की 74 पारियों में 24.75 की औसत से 1411 रन बनाए हैं. 

वहीं बात करें उनके गेंदबाजी प्रदर्शन के बारे में तो उन्होंने अपने देश के लिए टेस्ट की 12 पारियों में 19.71 की औसत से 28, वनडे की 77 पारियों में 22.50 की औसत से 104 और टी20 की 84 पारियों में 20.64 की औसत से 78 सफलता प्राप्त की है.  

