मुंबई में आयोजित 'ग्लोबल पीस ऑनर्स 2026' के दौरान अभिनेता रणवीर सिंह और क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर के बीच एक मजेदार पल देखने को मिला. फिल्म '83' में कपिल देव के किरदार को निभाने के लिए रणवीर की तारीफ करते हुए, सचिन ने कहा कि उनके हिसाब से रणवीर एक अच्छे क्रिकेटर साबित हो सकते हैं. बातचीत के दौरान, रणवीर ने सचिन से पूछा, "अगर हम अपनी भूमिकाएं बदल लें, तो आपके हिसाब से कौन एक अच्छा क्रिकेटर बनेगा और कौन एक अच्छा अभिनेता?"

2021 की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म '83' में रणवीर के काम की तारीफ करते हुए, सचिन ने सवाल को पलटते हुए कहा, "यह तो एक गुगली है! फिल्म में आप फास्ट बॉलिंग कर रहे थे, है ना? लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा, आपने बिल्कुल सटीक काम किया है." पुरानी यादों में खोते हुए, सचिन ने कपिल देव की कप्तानी में भारत की 1983 क्रिकेट विश्व कप की ऐतिहासिक जीत को याद किया.

सचिन ने बताया कि फिल्म में कपिल देव के रूप में रणवीर का अभिनय इतना दमदार था कि वे उन्हें आसानी से क्रिकेट के मैदान पर खेलते हुए देख पा रहे थे. उन्होंने कहा, "हम कपिल पाजी को देखते हुए बड़े हुए हैं, और मैं कह सकता हूं कि आप ऐसा कर सकते हैं. मैं 1983 के विश्व कप की बात कर रहा हूं, जहां से सब कुछ शुरू हुआ था. वहीं से मेरा भी सफर शुरू हुआ था. इसलिए, यह आप ही हो सकते हैं."

उन्होंने इस शानदार अभिनेता को नेट्स पर आमंत्रित करते हुए कहा, "कभी नेट्स पर आइए और मेरे लिए गेंदबाजी कीजिए." यह सुनकर रणवीर बेहद खुश और आभारी नजर आए.

रणवीर के सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब देते हुए, सचिन ने मजाक में कहा कि क्रिकेटरों के लिए एक्टिंग कोई नई बात नहीं है. उन्होंने बताया कि मैदान पर थोड़ी-बहुत एक्टिंग करने के अलावा, कई क्रिकेटर फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं. इस बातचीत के दौरान सचिन ने हरभजन सिंह, श्रीसंत और इरफान पठान का भी जिक्र किया. '83' की बात करें तो, इस फिल्म को कबीर खान ने लिखा और निर्देशित किया है, और इसे दीपिका पादुकोण, कबीर खान, विष्णु वर्धन इंदुरी और साजिद नाडियाडवाला ने मिलकर प्रोड्यूस किया है. यह फिल्म भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की 1983 क्रिकेट विश्व कप जीत की कहानी दिखाती है.



(IANS इनपुट के साथ)