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सचिन तेंदुलकर की वो सलाह जिसने बदल दिया हरभजन सिंह का करियर, खुद किया खुलासा

हरभजन सिंह का अंतरराष्ट्रीय करियर लगभग दो दशकों तक चला और उन्होंने भारत की कई बड़ी जीतों में अहम भूमिका निभाई. इस ऑफ-स्पिनर ने सभी फॉर्मेट में कुल 711 अंतरराष्ट्रीय विकेट लिए.

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सचिन तेंदुलकर की वो सलाह जिसने बदल दिया हरभजन सिंह का करियर, खुद किया खुलासा
Sachin Tendulkar advice that changed Harbhajan Singh

भारत के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने अपने शानदार करियर के दौरान मिली सबसे कीमती सलाह के बारे में बताया है. उन्होंने याद किया कि कैसे महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने उन्हें क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करने और सफलता के साथ आने वाली रुकावटों या ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को नज़रअंदाज़ करने के लिए कहा था. भारत के सबसे बेहतरीन ऑफ-स्पिनरों में से एक, हरभजन ने कहा कि तेंदुलकर की बातें उनके पूरे खेल करियर के दौरान उनके साथ रहीं और आज भी वे अगली पीढ़ी के क्रिकेटरों को यही सलाह देते हैं. हरभजन ने जियो स्टार से कहा, "मुझे लगता है कि हमारे सीनियर खिलाड़ी इसलिए इतने अच्छे थे क्योंकि वे चाहते थे कि हम अच्छा खेलें और अपनी सीमाओं के भीतर बेहतर बनें. मुझे सबसे अच्छी सलाह महान सचिन तेंदुलकर से मिली थी."

उन्होंने आगे कहा, "सचिन पाजी ने मुझसे कहा था, 'बहुत सी रुकावटें आएंगी, बहुत सी चीज़ें तुम्हारे रास्ते में आएंगी, लेकिन तुम्हें अपना ध्यान सिर्फ़ एक तरफ़ रखना होगा, ताकि तुम न तो बाएँ देखो और न ही दाएँ, बल्कि सिर्फ़ सामने देखो. और सामने क्या है? क्रिकेट! अगर तुम इस रास्ते पर चलते रहे, तो दुनिया में कोई तुम्हें रोक नहीं सकता. तुम जो भी बनना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, तुम्हें हर तरह का सम्मान, इज़्ज़त और शोहरत मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, अगर तुम इस रास्ते पर चलते रहे.'"

पूर्व स्पिनर ने कहा कि यही सिद्धांत उस संदेश का मुख्य आधार है जो वह अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखने वाले युवा खिलाड़ियों को देते हैं.

उन्होंने कहा, "इसलिए, मैं युवाओं को यही सलाह देता हूँ: खेल पर अपना ध्यान केंद्रित रखो. तुम जो भी हो, इस खेल की वजह से ही हो. यह मत सोचो कि तुम खेल से बड़े हो. अगर तुम्हारा रवैया सही नहीं है, तो यह खेल जितना देता है, उतनी ही तेज़ी से वापस लेना भी जानता है."

हरभजन का अंतरराष्ट्रीय करियर लगभग दो दशकों तक चला और उन्होंने भारत की कई बड़ी जीतों में अहम भूमिका निभाई. इस ऑफ-स्पिनर ने सभी फॉर्मेट में कुल 711 अंतरराष्ट्रीय विकेट लिए, जिसमें 103 टेस्ट मैचों में 417 विकेट शामिल हैं. इस तरह वह टेस्ट क्रिकेट (सबसे लंबे फॉर्मेट) में 400 विकेट का आंकड़ा पार करने वाले कुछ चुनिंदा भारतीय गेंदबाजों में से एक बन गए. उन्होंने 236 वनडे मैचों में 269 विकेट और 28 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 25 विकेट भी लिए.

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