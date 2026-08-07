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IPL के बाद अब SA20 में दिखेगा सितारों का जलवा, मिशेल मार्श से लेकर जो रूट तक ने मारी एंट्री

SA20 के पांचवें सीजन में T20 के सुपरस्टार मिचेल मार्श, जो रूट, सैम करन, जेसन होल्डर और फिल सॉल्ट शामिल हो रहे हैं, क्योंकि छह फ्रेंचाइजी ने नए सीजन से पहले नीलामी से पहले रिटेंशन और साइनिंग की पुष्टि कर दी है.

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IPL के बाद अब SA20 में दिखेगा सितारों का जलवा, मिशेल मार्श से लेकर जो रूट तक ने मारी एंट्री
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SA20 का पांचवां सीजन और भी बड़ा और बेहतर होने वाला है. इसमें T20 के बड़े खिलाड़ी जैसे मिशेल मार्श, जो रूट, सैम करन, जेसन होल्डर और फिल साल्ट शामिल हो रहे हैं. छह फ्रेंचाइजी ने नए सीजन के ऑक्शन से पहले ही खिलाड़ियों को रिटेन करने और साइन करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है. SA20 की प्रेस रिलीज के अनुसार, डरबन सुपर जायंट्स और पार्ल रॉयल्स ही ऐसी दो टीमें हैं जिन्होंने ऑक्शन से पहले अपनी 19 खिलाड़ियों की टीम पूरी कर ली है, जबकि बाकी चार टीमों में अभी भी 19 स्लॉट खाली हैं.

मिशेल मार्श SA20 में डेब्यू करने के लिए तैयार

ऑस्ट्रेलिया के T20 कप्तान और 'द हंड्रेड' में सनराइजर्स की टीम (लीड्स साइड) का हिस्सा रहे मिशेल मार्श, तीन बार की चैंपियन सनराइजर्स ईस्टर्न केप के लिए SA20 में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं. मार्श, क्विंटन डी कॉक, मैथ्यू ब्रीट्जके, जॉर्डन हरमन और कप्तान ट्रिस्टन स्टब्स जैसे खिलाड़ियों के साथ एक मजबूत बैटिंग लाइन-अप का हिस्सा बनेंगे, जो सेंट जॉर्ज पार्क के वफादार दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है.

सैम करन अब डरबन सुपर जायंट्स की जर्सी पहनेंगे

इसके अलावा, सैम करन, जिन्होंने पहले दो सीजन में MI केप टाउन का प्रतिनिधित्व किया था, अब डरबन सुपर जायंट्स की जर्सी पहनेंगे, जहां वे अपने इंग्लैंड के साथी खिलाड़ी जोस बटलर के साथ खेलेंगे. इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट, जिन्होंने कुछ सीज़न पहले पार्ल रॉयल्स के लिए युवा लुआन-ड्रे प्रेटोरियस के साथ ओपनिंग की एक मज़बूत जोड़ी बनाई थी, एक और सीज़न के लिए बोलैंड पार्क में पिंक जर्सी में वापसी कर रहे हैं.

पिछले सीजन की उपविजेता टीम, प्रिटोरिया कैपिटल्स को फिल साल्ट और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैट शॉर्ट के आने से अपने टॉप ऑर्डर में काफी मजबूती मिली है. साल्ट, जो पहले भी कैपिटल्स का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, टॉप ऑर्डर में शॉर्ट के साथ फिर से जुड़ेंगे; ये दोनों खिलाड़ी अभी 'द हंड्रेड' में वेल्श फायर के लिए ओपनिंग कर रहे हैं.

यह जोड़ी उस बैटिंग लाइन-अप में और भी दम-खम जोड़ेगी जिसमें डेवाल्ड ब्रेविस, शेरफेन रदरफोर्ड, आंद्रे रसेल और पिछले सीज़न के उभरते हुए स्टार कॉनर एस्टरहुइज़ेन शामिल हैं. इंग्लैंड के ऑलराउंडर विल जैक्स, जिन्होंने कैपिटल्स के साथ तीन शानदार सीज़न बिताए थे, अब दक्षिण में केप टाउन चले गए हैं ताकि MI फ्रेंचाइजी की तिकड़ी पूरी हो सके; वे IPL में मुंबई इंडियंस का हिस्सा रहे हैं और अभी 'द हंड्रेड' में MI लंदन के लिए खेल रहे हैं.

ग्लोबल लेवल पर लीग की बढ़ती लोकप्रियता

SA20 लीग कमिश्नर ग्रीम स्मिथ ने कहा, 'सीजन 5 अब तक का हमारा सबसे मजबूत सीजन बनने जा रहा है.' रिलीज के अनुसार, 'जो रूट, सैम करन और फिल सॉल्ट जैसे शानदार खिलाड़ियों के साथ मिचेल मार्श जैसे काबिल खिलाड़ी का आना, ग्लोबल लेवल पर हमारी लीग की बढ़ती लोकप्रियता को दिखाता है. मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि साउथ अफ्रीका के इंटरनेशनल और घरेलू स्टार्स, जो अपने बेहतरीन फ़ॉर्म में हैं, उनके साथ ये क्वालिटी खिलाड़ी भी खेलेंगे.'

रिलीज के मुताबिक, स्मिथ ने कहा, 'फ्रेंचाइजीज ज़्यादातर खिलाड़ियों को पहले ही अपनी टीम में शामिल कर चुकी हैं, जो हमारी टीम की स्थिरता और निरंतरता को दिखाता है. इससे सीज़न 5 में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी.'

दूसरी ओर, मेजर लीग क्रिकेट (MLC) जीतने वाले कप्तान जेसन होल्डर अब जोबर्ग सुपर किंग्स की पीली जर्सी में नज़र आएंगे. सुपर किंग्स को नए कप्तान की तलाश है क्योंकि उन्होंने फाफ डु प्लेसिस से नाता तोड़ लिया है, जिन्होंने शुरुआती चार सीज़न में टीम की कप्तानी की थी. रिलीज़ किए गए अन्य प्रमुख खिलाड़ियों में इंग्लैंड के विकेटकीपर-बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो भी शामिल हैं, जिन्होंने सनराइजर्स के लिए क्विंटन डी कॉक के साथ मिलकर ओपनिंग में शानदार साझेदारी की थी.

MI केप टाउन ने भी लंबे समय से टीम के साथ जुड़े रहे ट्रेंट बोल्ट, रैसी वैन डेर डुसेन और कीरोन पोलार्ड को रिलीज़ कर दिया है, जबकि वियान मुल्डर और नंड्रे बर्गर जैसे खिलाड़ी, जो सुपर किंग्स के लिए खास खिलाड़ी थे, भी अब ऑक्शन पूल में शामिल होंगे. ऑक्शन में सुपर किंग्स और MI केप टाउन सबसे व्यस्त टीमें होंगी, जिन्हें क्रमशः सात और छह खिलाड़ियों को साइन करना है, जबकि कैपिटल्स को पांच खाली स्लॉट भरने हैं. सभी छह टीमों ने अपने विदेशी प्री-साइनिंग स्लॉट भर लिए हैं, जबकि सुपर किंग्स वाइल्डकार्ड पिक के लिए पात्र होंगे.

SA20 का सीज़न 5 रविवार, 17 जनवरी को सेंट जॉर्ज पार्क में शुरू होगा, जिसमें सनराइजर्स का मुकाबला कैपिटल्स से होगा - यह पिछले सीज़न के फ़ाइनल जैसा ही मुकाबला होगा. यह टूर्नामेंट रविवार, 21 फरवरी को न्यूलैंड्स में होने वाले फ़ाइनल के साथ खत्म होगा.

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