एक कैच के लिए 1.07 करोड़, फैन ने एक साथ से लपका अद्भुत कैच, जीता जैकपॉट

1.07 Crore for a catch: एसएटी20 लीग का पहला मुकाबला एमआई केपटाउन और डरबन सुपर जायंट्स के बीच खेला गया. रयान रिकेलटन विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे. उन्होंने 13 ओवरों की चौथी गेंद पर लंबा छक्का जड़ा. गेंद सीधे स्टैंड में गई, जहां एक फैन ने एक हाथ से शानदार कैच लपका.

Fan Grab 1.07 Crore Catch: कैच नहीं जैकपॉट लपका

MI Cape Town vs Durban Super Giants: क्रिकेट की एक कहावत है- कैचेज विन मैचेस, यानी अच्छी फील्डिंग और लपके गए कैच से मैच का परिणाम बदला जा सकता है. क्रिकेट इतिहास में ऐसे कई मौके हुए हैं, जब किसी खास पल में पकड़े कैच से मैच का पूरा नतीजा ही पलट गया हो. फिर बात चाहे 1983 वर्ल्ड कप में कपिव देव के कैच की हो या फिर टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में सूर्यकुमार यादव के कैच की. लेकिन कभी आपने सुना है कि स्टैंड में बैठे फैन ने एक ऐसा कैच लपका, जिसने उसकी किस्मत की बदल दी. यह वाक्या हुआ है साउथ अफ्रीका टी20 लीग में, जिसमें एक फैन ने रेयान रिकेलटन का कैच लपका, जिसके बदले उसे 1.07 करोड़ रुपये मिले.

कैच लपका, जीता जैकपॉट 

एसएटी20 लीग का पहला मुकाबला एमआई केपटाउन और डरबन सुपर जायंट्स के बीच खेला गया. रयान रिकेलटन विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे. उन्होंने 13 ओवरों की चौथी गेंद पर लंबा छक्का जड़ा. गेंद सीधे स्टैंड में गई, जहां एक फैन ने एक हाथ से शानदार कैच लपका. इस कैच के साथ ही उन्होंने जैकपॉट जीत लिया. SA20 लीग के खास नियम 'Catch a Million' के तहत, अगर कोई फैन स्टैंड्स में एक हाथ से क्लीन कैच पकड़ता है, तो वह इनामी राशि का हकदार होता है. इस शानदार कैच के लिए उस फैन को 2 मिलियन रैंड (भारतीय रुपयों में करीब 1.07 करोड़) का पुरस्कार मिला.

रिकेलटन का शतक गया बेकार

बात अगर मैच की करें तो रयान रिकेलटन के शतक के बावजूद एमआई केपटाउन को एसए20 क्रिकेट टूर्नामेंट के चौथे सत्र के पहले मैच में डरबन सुपर जायंट्स से 15 रन से हार का सामना करना पड़ा. इस मैच में खूब रन वर्षा देखने को मिली तथा कुल मिलाकर 449 रन बने, जिसमें 25 छक्के और 40 चौके शामिल हैं.

रिकेलटन के 65 गेंदों पर पांच चौकों और 11 छक्कों की मदद से 113 रन बनाए लेकिन इसके बावजूद उनकी टीम 233 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सात विकेट पर 217 रन ही बना सकी. एमआई केपटाउन की तरफ से रिकेलटन के अलावा जैसन स्मिथ ने 41 रन का योगदान दिया.

सुपर जायंट्स ने इससे पहले पांच विकेट पर 232 रन का रिकॉर्ड स्कोर बनाया था. उसकी तरफ से न्यूजीलैंड की सलामी जोड़ी डेवोन कॉनवे (33 गेंदों में 64 रन, सात चौके, दाे छक्के) और केन विलियमसन (25 गेंद पर 40 रन) ने पावरप्ले में दबदबा बनाते हुए सिर्फ 8.3 ओवर में 96 रन जोड़े. इसके बाद जोस बटलर (12 गेंदों में 20 रन) और हेनरिक क्लासेन (14 गेंदों में 22 रन) ने लय को बरकरार रखा. उनके अलावा एडेन मा्र्क्रम ने 17 गेंदों में 35 और इवान जोन्स ने 14 गेंदों में नाबाद 33 रन बनाए.

