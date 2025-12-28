ऋषभ पंत vs ईशान किशन: विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर किसका रिकॉर्ड है दमदार, देखें आंकड़े

Rishabh Pant vs Ishan Kishan Records: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 11 जनवरी से शुरू होने वाली तीन वनडे मैचों की सीरीज से पहले जो खबरें आ रही हैं उससे ऋषभ पंत खुश तो नहीं होंगे. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि ऋषभ पंत को टीम इंडिया से ड्रॉप किया जा सकता है और उनकी जगह ईशान किशन की टीम में वापसी हो सकती है. एक समय धोनी के उत्तराधिकारी माने गए ऋषभ पंत पहले ही टी20 टीम में जगह नहीं बना पा रहे हैं और अगर अब वनडे से भी उनकी छुट्टी हो जाती है तो वह सिर्फ एक फॉर्मेट खेलेंगे दिखेंगे, जहां उनको ध्रुव जुरेल से लगातार टक्कर मिल रही है.

रिपोर्ट्स के अमुसार, पंत को गैरजिम्मेदाराना बल्लेबाजी और इस फॉर्मेट में खराब प्रदर्शन के बाद बाहर बैठना पड़ सकता है. ऋषभ पंत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं बनाया गया था. ऋषभ पंत ने अपना आखिरी वनडे श्रीलंका के खिलाफ अगस्त 2024 में खेला था. दूसरी तरफ ईशान किशन, जो अनुशासनात्मक मुद्दों के कारण टीम से बाहर हुए थे, उन्हें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जबरदस्त प्रदर्शन का इनाम मिला है. ईशान किशन अगर स्क्वाड में जगह बना पाते हैं तो इस बात की संभावना अधिक है कि वह प्लेइंग इलेवन में भी जगह बना सकते हैं.

ऋषभ पंत vs ईशान किशन, किसका रिकॉर्ड दमदार

बात अगर रिकॉर्ड्स की करें तो ऋषभ पंत ने 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया था. उन्होंने अभी तक 31 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 27 पारियों में 871 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 5 अर्द्धशतक आए हैं. दूसरी तरफ ईशान किशन हैं, जिनके नाम 27 वनडे में 42.40 की औसत से 933 रन हैं. ईशान के नाम इस फॉर्मेट में दोहरा शतक है.

ऋषभ पंत रिकॉर्ड्स ईशान किशन 31 मैच 27 871 रन 933 33.50 औसत 42.40 106.21 स्ट्राइक रेट 102.19 5/1 50/100 7/1 27 कैच 13 1 स्टंप 2

