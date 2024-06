SA vs BAN: अंपायर के फैसले पर जमकर हुआ बवाल...चौके की जगह दे दिया आउट, ICC का यह नियम बांग्लादेश पर पड़ा भारी

आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 का 21वां मुकाबला दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच खेला गया और इस मैच में अंपायर के एक फैसले को लेकर जमकर बवाल हुआ. कायदे से तो अंपायर को चार रन देने चाहिए थे, लेकिन अंपायर ने बल्लेबाज को आउट दे दिया. अंपायर का यह फैसला बाद में बांग्लादेश को काफी भारी पड़ा क्योंकि टीम अंतत: चार रन से हार गई. बता दें, दक्षिण अफ्रीका ने न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 113 रन बनाए थे. इसके जवाब में बांग्लादेश 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 109 रन बना पाई.

अंपायर का फैसला बांग्लादेश पर पड़ा भारी

बांग्लादेश की पारी का 17वां ओवर फेंकने ओट्टनील बार्टमैन आए थे. इस दौरान क्रीज पर तौहीद हृदयोय और महमूदुल्लाह की जोड़ी क्रीज पर थी. बांग्लादेश को इस समय 24 गेंदों पर जीत के लिए 27 रनों की जरुरत थी. तौहीद हृदयोय ने ओवर की पहली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक महमूदुल्लाह को दी. इसके बाद ओवर की दूसरी गेंद पर महमूदुल्लाह को मैदानी अंपायर ने एलबीडब्ल्यू आउट करार दिया.

यह एक फुल गेंद थी, जिसे महमूदुल्लाह ने शफ़ल करते हुए फ्लिक करने का प्रयास था. यह मिडिल लेग की गेंद थी और गेंद देखने से पता चल रहा था कि यह लेग स्टंप को मिस करेगी. ऐसे में महमूदुल्लाह ने नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े तौहीद के साथ बात करके अंपायर से इस फैसले को रिव्यू किया और बॉल ट्रैकिंग में दिखा कि गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी. बता दें, गेंद महमूदुल्लाह के पैड पर लगने के बाद बाउंड्री के लिए गई थी. हालांकि, अंपायर ने क्योंकि महमूदुल्लाह को आउट करार दिया था. इसके चलते बांग्लादेश को चार रन नहीं मिल पाए और आखिरी में बांग्लादेश सिर्फ चार रन से मैच हार गई.

FEEL FOR BANGLADESH...!!!!



- Bangladesh needed 26 runs from 23 balls then Hridoy was given out on a harsh call when it was missing stumps on review but they didn't get the deserving 4 runs due to the rule. 🚀



- Now Bangladesh lost the game by 4 runs. pic.twitter.com/SD9WuNC7Fn