विज्ञापन
विशेष लिंक

RSA vs IND 1st Test: रवींद्र जडेजा इतिहास रचने की कगार पर, मेगा रिकॉर्ड कर रहा इंतजार, बनेंगे सिर्फ दूसरे भारतीय

RSA vs IND 1st Test: पहला टेस्ट मैच शुक्रवार से खेला जाएगा. और टीम इंडिया ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है

Read Time: 2 mins
Share
RSA vs IND 1st Test: रवींद्र जडेजा इतिहास रचने की कगार पर, मेगा रिकॉर्ड कर रहा इंतजार, बनेंगे सिर्फ दूसरे भारतीय
पूर्व ऑलराउंडर जडेजा के प्रदर्शन पर सभी की नजरें रहेंगी

India vs South Africa: टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर एक छोटे से ब्रेक के बाद  शुक्रवार से मेहमान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू हो रही दो टेस्ट मैचों की सीरीज (Ind vs Rsa) के पहले टेस्ट में ईडेन गार्डन में फिर से खेलते दिखाई पड़ेंगे. जडेजा पिछले कई दिनों से पहले से ही राजस्थाान रॉयल्स के साथ ट्रेड को लेकर चर्चा में चल रहे हैं, लेकिन कोलकाता के पहले टेस्ट के जरिए उनके पास फिर से छा जाने का मौका है. दरअसल उनके चाहने वाले और एक बड़ा रिकॉर्ड उनका इंतजार कर रहा है. और ऐसा करते ही वह यह कारनााम करने वाले भारत टेस्ट इतिहास के 93 सालों में सिर्फ दूसरे क्रिकेटर बन जाएंगे. 

इस परफॉरमेंस का बेसब्री से इंतजार

पिछले कुछ सालों में जब-जब जडेजा के प्रदर्शन पर उंगली उठी है, उन्होंने बल्ले और गेंद से बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है. और ईडेन में भी उनके चाहने वाले उस तूफानी प्रदर्शन का इंतजार रहे हैं, जो उन्हें भारतीय क्रिकेट इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज करा देगा. अगर जडेजा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ईडेन या सीरीज में सिर्फ 10 और बनाने के साथ-साथ 12 विकेट और ले लेते हैं, तो वह भारतीय टेस्ट इतिहास के दूसरे सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर बन जाएंगे. इस कारनामे के साथ ही जडेजा टेस्ट चार  हजार रन और 350 विकेट का डबल पूरा कर लेंगे. जड्डू के अलावा यह उपलब्धि सिर्फ कपिल देव ही हासिल कर सके है. कपिल देव के खाते में पांच हजार रन (5248) और 400 विकेट(434) का डबल है!

टेस्ट सीरीज का कार्यक्रम 

मैच                            तारीख                   टाइमिंग

पहला टेस्ट                    14 नवंबर                            9:30

दूसरा टेस्ट                    22 नवंबर                             9:00 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Irfan Khan Pathan, Ravindrasinh Anirudhsinh Jadeja, India, South Africa, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com