खाना खाने के बाद पेट फूलता है तो क्या करें? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया इस पानी को पीने से तुंरत निकल जाएगी गैस

How to avoid bloating after eating: कई लोगों की शिकायत होती है कि अक्सर खाना खाने के बाद उनका पेट गुब्बारे की तरह फूल जाता है. इसे आम भाषा में ब्लोटिंग कहा जाता है. वहीं, कई बार ये ब्लोटिंग इतनी ज्यादा होती है कि व्यक्ति को सांस तक लेने में परेशानी होने लगती है. अगर आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. यहां हम आपको एक आसान और असरदार तरीका बता रहे हैं, जो इस तरह की ब्लोटिंग को तुरंत कम करने में आपकी मदद कर सकता है. इससे आपको खाने के बाद भारीपन का एहसास नहीं होगा. आइए जानते हैं इस खास तरीके के बारे में-

क्या करें?

दरअसल, ये खास तरीका न्यूट्रिशनिस्ट नेहा सहाय ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है. अपने इंस्टा हैंडल पर शेयर किए गए एक वीडियो में पोषण विशेषज्ञ बताती हैं, खाना खाने के बाद पेट फूलना यानी ब्लोटिंग एक बहुत आम समस्या है. अक्सर भारी खाना खाने या जल्दी-जल्दी खाने के बाद ऐसा महसूस होता है. इस परेशानी से निजात पाने के लिए आप हर बार खाने के बाद पानी में चार चीजों को मिलाकर एक ड्रिंक बनाकर पी सकते हैं.

इसके लिए 1/2 छोटी चम्मच सौंफ

1 ताजा अदरक का टुकड़ा

4–5 पुदीने की पत्तियां और

1/2 नींबू के रस को एक गिलास गर्म पानी में मिलाएं.

पानी को 5 मिनट तक ढककर रख दें.

तय समय बाद इसे छान लें और गुनगुना होने पर धीरे-धीरे पिएं. ध्यान रखें, यह पानी बहुत गर्म नहीं होना चाहिए.

सौंफ

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, सौंफ में ऐसे तत्व होते हैं जो पेट की मांसपेशियों को आराम देते हैं. इससे गैस बाहर निकलने में आसानी होती है और पेट में भारीपन नहीं रहता.

अदरक पाचन को तेज करता है और गैस बनने के प्रोसेस को कम करता है. यह पेट की जलन और मरोड़ से भी राहत देता है.

पुदीने में ठंडक देने वाले गुण होते हैं, जो पेट को शांत करते हैं और बदहजमी से राहत देते हैं.

इन सब से अलग नींबू शरीर से अतिरिक्त सोडियम और टॉक्सिन्स निकालने में मदद करता है. इससे सूजन और वाटर रिटेंशन कम होता है.

ऐसे में आप भी खाना खाने के 15–20 मिनट बाद इस ड्रिंक को पी सकते हैं. यह नेचुरल तरीके से पेट को आराम देती है और गैस जल्दी बाहर निकल जाती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.