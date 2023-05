Yashasvi Jaiswal को आउट दिए जाने पर हुआ विवाद, अंपायर पर भड़के फैंस, रोहित शर्मा ने भी जमकर काटा बवाल

Rohit Sharma's भी भड़के

Yashasvi Jaiswal OUT or NOT out: यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में धमाका किया और अपने आईपीएल करियर का पहला शतक लगाया. जायसवाल ने मुंबई के खिलाफ मैच में 62 गेंद पर 124 रन की पारी खेली. अपनी शतकीय पारी के दौरान जायसवाल ने एक शानदार रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया. जायसवाल आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले अनकैप्ड खिलाड़ी भी बन गए हैं. अपनी पारी में जायसवाल ने 16 चौके और 8 छक्के उड़ाए. उनकी बल्लेबाजी बेहद ही खास रही. एक ओर जहां जायसवाल की पारी बेहद ही कमाल की रही लेकिन इस पारी का अंत विवाद भरा रहा.

