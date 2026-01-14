IND vs NZ, 2nd ODI: रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, एशिया में 7000 रन बनाकर सचिन, धोनी और विराट के महान लिस्ट में हुए शामिल

IND vs NZ, 2nd ODI: राजकोट वनडे में रोहित शर्मा ने इतिहास रच दिया है. रोहित वनडे में एशिया में खेलते हुए 7000 रन पूरे कर लिए हैं. हिट मैन भारत की ओर से एशिया में 7000 वनडे रन पूरा करने वाले चौथे बल्लेबाज हैं.रोहित से पहले ऐसा कारनामा सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, और एम एस धोनी ने किया है. बता दें कि रोहित ने केवल 162 पारी में एशिया में 7000 वनडे रन पूरा करने में सफलता हासिल की है. हिट मैन दूसरे वनडे में बड़ा स्कोर नहीं कर पाए और 38 गेंद पर 24 रन बनाकर आउट हुए .

एशिया में सबसे ज्यादा वनडे रन

12067 - सचिन तेंदुलकर (281 पारी)

9121 - विराट कोहली (177 पारी)

8448 - सनथ जयसूर्या (268 पारी)

8249 - के संगकारा (216 पारी)

7342 - महेला जयवर्धने (235 पारी)

7103 - एमएस धोनी (186 पारी)

7000 - रोहित शर्मा (162 पारी)*

भारतीय प्लेइंग इलेवन

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा

न्यूजालैंड प्लेइंग इलेवन

डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, ​​डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल हे (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), ज़ैकरी फाउल्क्स, जेडन लेनोक्स, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमीसन

भारत सीरीज में 1-0 से आगे

दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है. पहले मैच में टीम इंडिया ने 4 विकेट से जीत के साथ सीरीज में 1-0 की अजेय बढ़त बना ली है.वहीं दूसरा वनडे मैच राजकोट में आज खेला जा रहा है.