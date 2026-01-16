विज्ञापन
IND vs NZ: रोहित शर्मा बनाएंगे World Record!, मात्र इतने छक्के लगाते ही तोड़ देंगे शाहिद अफरीदी का महारिकॉर्ड

Rohit Sharma Upcoming Record IND vs NZ 3rd ODI: तीसरा वनडे मैच इंदौर में खेला जाएगा जिसमें रोहित शर्मा के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मौका है.

IND vs NZ: रोहित शर्मा बनाएंगे World Record!, मात्र इतने छक्के लगाते ही तोड़ देंगे शाहिद अफरीदी का महारिकॉर्ड
Rohit Sharma Upcoming Record IND vs NZ 3rd ODI

Rohit Sharma, IND vs NZ 3rd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज़ अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है. सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा. फिलहाल यह सीरीज़ 1-1 की बराबरी पर है, जहां भारत और न्यूजीलैंड दोनों ने एक-एक मैच जीता है. ऐसे में आज जो भी टीम मैच जीतेगी, वह सीरीज पर कब्जा कर लेगी. इस बड़े मुकाबले में सभी की निगाहें भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पर टिकी होंगी, जिनके पास एक बड़ा विश्व रिकॉर्ड बनाने का सुनहरा मौका है.

बल्लेबाज के तौर पर रोहित का प्रदर्शन पिछले दो मैचों में कुछ खास नहीं रहा है. पहले वनडे में उन्होंने 26 रन बनाए थे, जबकि दूसरे मुकाबले में उनके बल्ले से 24 रन निकले. हालांकि इस दौरान उन्होंने कुछ छोटे रिकॉर्ड जरूर बनाए, लेकिन अब आखिरी और निर्णायक मैच में उनकी नजर एक बड़े 'वर्ल्ड रिकॉर्ड' पर होगी. जी हां, रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में पाकिस्तान के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज शाहिद अफरीदी के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर सकते हैं.

रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे इतिहास में अब तक 49 छक्के लगाए हैं. वह शाहिद अफरीदी के 50 छक्कों के रिकॉर्ड की बराबरी करने से सिर्फ एक छक्का दूर हैं और इसे तोड़ने के लिए उन्हें महज दो छक्कों की जरूरत है. अगर रोहित आज के मुकाबले में दो या उससे अधिक छक्के लगाने में सफल होते हैं, तो वह 'कीवी' टीम के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले दुनिया के नंबर-1 बल्लेबा बन जाएंगे.

इंदौर का होल्कर स्टेडियम अपनी छोटी बाउंड्री और रनों की बारिश के लिए मशहूर है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि निर्णायक मैच में भारतीय कप्तान न केवल टीम को सीरीज जिताएंगे, बल्कि अपने बल्ले से छक्कों की बरसात कर शाहिद अफरीदी का यह बरसों पुराना रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेंगे.

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम: भारत की वनडे टीम: शुबमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान)*, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जड़ेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जयसवाल

तीन वनडे और पांच टी20 मुकाबले की सीरीज

भारत के दौरे पर आई न्यूजीलैंड की टीम तीन वनडे के साथ पांच टी20 मुकाबले की सीरीज खेलेगी जिसमे आखिरी वनडे इंदौर में 18 जनवरी को खेला जाएगा. वहीं टी20 सीरीज की बात करें तो 5 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 21 जनवरी को खेला जाएगा और आखिरी मैच 31 जनवरी को खेला जाएगा. कुल मिलाकर ये सीरीज 11 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक चलेगी.

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम:: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), जसप्रीत बुमराह, अभिषेक शर्मा, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह, तिलक वर्मा, कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल (उप-कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह.

