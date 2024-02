भारत की ऐतिहासिक जीत में कप्तान रोहित शर्मा के इस फैसले ने विश्व क्रिकेट में मचाई खलबली, 'बैजबॉल दौर' में पहली बार हुआ कुछ ऐसा

Rohit Sharma as Captain vs England: कप्तान रोहित का ऐतिहासिक फैसला

Rohit Sharma as Captain vs England: इंग्लैंड के खिलाफ (IND vs ENG 3rd Test) भारतीय टीम ने ऐतिहासिक जीत हासिल की और 434 रन से जीतने में सफल रही. रनों के हिसाब से भारत की टेस्ट में यह सबसे बड़ी जीत है. भारत की ओर से यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) ने दूसरी पारी में 214 रन की पारी खेलकर धमाका किया, जिसका कारण ही भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 557 रनों का टारगेट दिया था. बता दें कि भारत ने अपनी दूसरी पारी 430/4 रन बनाकर पारी घोषित कर दी थी. बता दें कि 'बैज़बॉल युग' में यह पहली बार हुआ है जब किसी टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में पारी की घोषणा की है. रोहित शर्मा (Rohit Sharma Vs Stokes-McCullum era) ने अपनी कप्तानी में यह ऐतिहासिक कदम उठाकर विश्व क्रिकेट में खलबली मचा दी. इंग्लैंड खेमा भी सकते में पड़ गया. भारत की यह जीत इंग्लैंड के 'बैज़बॉल युग' का एक तरह से अंत के बराबर है. बता दें कि दूसरी पारी में जडेजा ने 5 विकेट लिए थे. वहीं, जडेजा ने पहली पारी में शतकीय पारी खेली थी जिसके दम पर भारत ने 445 का स्कोर बनाया था. यही कारण कि जडेजा को प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया.