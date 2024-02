Sarfaraz Khan का डेब्यू टेस्ट मे तहलका, सुनील गावस्कर के रिकॉर्ड की बराबरी कर विश्व क्रिकेट को चौंकाया

यह भी पढ़ें:

भारत के लिए टेस्ट डेब्यू पर दो अर्द्धशतक (Indians to score fifty-plus in both innings on Test debut)

दिलावर हुसैन (59 और 57) Vs इंग्लैंड, 1934

सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) (65 और 67*) vs वेस्ट इंडीज, 1971

श्रेयस अय्यर (105 और 65) vs न्यूजीलैंड, 2021

सरफराज खान (62 और 68*) vs इंग्लैंड, 2024

इसके अलावा सरफऱाज डेब्यू टेस्ट में नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारत के तीसरे बल्लेबाज हैं. अपने डेब्यू टेस्ट में नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हुए सरफराज ने कुल 130 रन बनाए. वहीं सहवाग ने साल 2001 में अपने डेब्यू टेस्ट मैच में नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हुए 136 रन बनाए थे. वहीं, साल 2013 के अपने डेब्यू टेस्ट में रोहित ने नंबर 6 पर बैटिंग करते हुए 177 रन बनाए थे.

डेब्यू टेस्ट में नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा रन

177 - रोहित शर्मा vs वेस्टइंडीज, 2013

136 - वीरेंद्र सहवाग vs साउथ अफ्रीका, 2001

130 - सरफराज खान vs इंग्लैंड, 2024

टेस्ट मैच की बात करें तो भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के चौथे दिन अपनी दूसरी पारी चार विकेट पर 430 रन बनाकर समाप्त घोषित की. पहली पारी में 126 रन की बढ़त हासिल करने वाले भारत में इस तरह से इंग्लैंड के सामने 557 रन का मुश्किल लक्ष्य रखा. भारत की तरफ से सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने नाबाद 214, शुभमन गिल ने 91 और सरफराज खान ने नाबाद 68 रन बनाए.