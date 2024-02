Yashasvi Jaiswal ने करियर का दूसरा दोहरा शतक जमाकर टेस्ट क्रिकेट में मचाई खलबली, बना दिया ऐसा बड़ा World Record

Yashasvi Jaiswal Double Century: Y Jaiswal ने करियर का दूसरा दोहरा शतक जमाकर टेस्ट क्रिकेट में मचाई खलबली

Yashasvi Jaiswal Hits the Most Sixes in a Test: इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) ने अपने टेस्ट करियर का दूसरा दोहरा शतक (Jaiswal Double Century) लगाकर इतिहास रच दिया. जायसवाल ने 214 रनों की पारी खेली जिसमें 236 गेंद का सामना किया. अपनी ऐतिहासिक पारी में जायसवाल ने 14 चौके और 12 छक्के (Most Sixes in a Test) लगाए. बता दें कि जायसवाल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. अबतक जायसवाल ने तीन टेस्ट मैच ही खेले हैं और 22 छक्के लगाने में सफल हो गए हैं. अभी दो टेस्ट मैच सीरीज में और खेलने हैं. इससे पहले यह रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम थे. रोहित ने एक टेस्ट सीरीज में कुल 19 छक्के लगाए थे. रोहित ने यह कमाल 2019 साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक टेस्ट सीरीज में किया था.