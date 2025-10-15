विज्ञापन
क्या ऑस्ट्रेलिया में कोहली-रोहित खेलेंगे करियर की आखिरी सीरीज? BCCI ने तोड़ी चुप्पी

India vs Australia ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच 19 अक्टूबर को खेला जाएगा. यह सीरीज कोहली और रोहित के वनडे प्यूचर के लिए काफी अहम होने वाला है.

क्या ऑस्ट्रेलिया में कोहली-रोहित खेलेंगे करियर की आखिरी सीरीज? BCCI ने तोड़ी चुप्पी
Virat Kohli and Rohit Sharma in IND vs AUS ODIs:
  • राजीव शुक्ला ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास की अटकलों को पूरी तरह खारिज किया है
  • शुक्ला ने कहा कि संन्यास लेने का फैसला पूरी तरह से खिलाड़ियों की अपनी मर्जी पर निर्भर करता है
  • रोहित- विराट को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए चुना गया है, 19 अक्टूबर को सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा.
Rohit Sharma, Virat Kohli : बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने उन अटकलों को खारिज कर दिया जिसमें ये बातें कही जा रही था कि  ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज़ रोहित शर्मा और विराट कोहली का अंतिम इंटरनेशनल सीरीज होगा.  राजीव शुक्ला  ने इस बारे में कहा है कि संन्यास लेने का फैसला पूरी तरह से खिलाड़ियों का है. शुक्ला ने यह बात एएनआई से बातचीत में कही.  भारत ने अरुण जेटली स्टेडियम में वेस्टइंडीज़ को दूसरे टेस्ट में सात विकेट से हराकर सीरीज़ जीत ली. इसके बाद बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला  ने कोहली और रोहित के फ्यूचर को लेकर बड़ा बयान दिया.

रोहित और विराट को ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए चुना गया है, लेकिन शुभमन गिल को वनडे कप्तान बनाए जाने और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू मैदान पर भारत ए सीरीज़ में अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंह और तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ियों की मौजूदगी ने 'रो-को' के भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ा दी थी, जो 2027 में होने वाले टूर्नामेंट तक क्रमशः 40 और 39 साल के हो जाएंगे. 

उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने ANI से बातचीत में कहा, "यह हमारे लिए  बहुत फायदेमंद है, दोनों का वनडे में रिकॉर्ड शानदार हैं और दोनों खिलाड़ी हमारे लिए अहम हैं. इन दोनों की मौजूदगी में मुझे लगता है कि हम ऑस्ट्रेलिया को हराने में कामयाब होंगे."

शुक्ला ने आगे कहा, "और जहां तक उनकी आखिरी सीरीज़ होने की बात है, तो ऐसा कुछ नहीं है. हमें इन बातों में कभी नहीं पड़ना चाहिए. यह खिलाड़ियों पर निर्भर करता है कि वे कब संन्यास लेंगे.  यह कहना कि यह उनकी आखिरी सीरीज़ होगी, बिल्कुल गलत है." 

रोहित वनडे में भारत के चौथे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, उन्होंने 273 मैचों और 268 पारियों में 48.76 की औसत से 11,168 रन बनाए हैं, जिसमें 32 शतक, 58 अर्द्धशतक और 264 का सर्वश्रेष्ठ स्कोर शामिल है.  इस साल 8 वनडे मैचों में, रोहित ने 37.75 की औसत और 108.24 के स्ट्राइक रेट से 302 रन बनाए हैं, जिसमें एक-एक शतक और एक अर्द्धशतक शामिल है और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 119 है. 

दूसरी ओर, विराट वनडे में भारत के दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैटर हैं, जिन्होंने 302 मैचों और 290 पारियों में 57.88 की औसत, 93 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से 14,181 रन बनाए हैं, जिसमें 51 शतक और 74 अर्द्धशतक शामिल हैं.  उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 183 है.  इस साल 7 वनडे  मैचों में, कोहली ने 7 पारियों में 45.83 की औसत से 275 रन बनाए हैं, जिसमें उनके नाम एक शतक और दो अर्द्धशतक हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 100* है. 

