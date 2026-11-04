रोहित-कोहली और गिल को न्यूजीलैंड में मिला बड़ा सम्मान, रग्बी के दिग्गज ने दी खास जर्सी

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे से पूर्व भारतीय खिलाड़ियों कप्तान शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा को न्यूजीलैंड के पूर्व महान रग्बी खिलाड़ी केविन मीलामू से पर्सनलाइज्ड ऑल ब्लैक्स जर्सी दी. ऑकलैंड के ईडन पार्क में एक खास बातचीत के दौरान तीनों का ऑल ब्लैक्स परिवार में स्वागत किया गया, जहां मीलामू ने क्रिकेटरों को उनके क्रिकेट नंबर वाली एक काली जर्सी दी. गिल को 77, कोहली को 18 और रोहित को 45 नंबर की जर्सी दी गई.

न्यूजीलैंड रग्बी के सबसे मशहूर खिलाड़ियों में से एक, मीलामू ने 132 टेस्ट मैचों में ऑल ब्लैक्स का प्रतिनिधित्व किया. वह 2011 और 2015 में रग्बी वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे. 4 नवंबर को मशहूर ऑकलैंड वेन्यू पर शुरू हुई पांच मैचों की वनडे सीरीज से पहले भारतीय स्टार्स के साथ उनकी मीटिंग ने एक स्पोर्टिंग क्रॉसओवर का मौका दिया.

ईडन पार्क न्यूजीलैंड के स्पोर्टिंग इतिहास में एक खास जगह रखता है, जो देश के सबसे मशहूर रग्बी वेन्यू में से एक है. यह स्टेडियम ऑल ब्लैक्स के शानदार 54 मैचों के बिना हारे होम रन से भी जुड़ा है, जो 1994 में शुरू हुआ था.

भारतीय क्रिकेट टीम ने सोशल मीडिया पर इस बातचीत की साझा की. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इसे तीन भारतीय स्टार्स और न्यूजीलैंड रग्बी के एक महान खिलाड़ी से जुड़ा एक खास पल बताया.

यह मीटिंग दो खेलों से आगे बढ़कर, भारत और न्यूजीलैंड के बीच स्पोर्टिंग रिश्तों के सौ साल पूरे होने के जश्न के दौरान हुई. इस रिश्ते की शुरुआत 1926 में हुई थी, जब महान खिलाड़ी ध्यानचंद की मौजूदगी में इंडियन आर्मी की हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड का ऐतिहासिक दौरा किया था.

अभी चल रहा सभी फॉर्मेट का क्रिकेट दौरा दोनों देशों के बीच खेलों के 100 साल पूरे होने के जश्न का हिस्सा है. भारत पहले ही पांच मैचों की टी20 सीरीज 3-2 से जीत चुका है.

मेजबान टीम साझा खेल और सांस्कृतिक विरासत को याद करने के लिए एक खास लिमिटेड-एडिशन कोटाहितंगा वनडे जर्सी भी पहन रही है. वनडे सीरीज के बाद दो टेस्ट मैचों की सीरीज वेलिंगटन और क्राइस्टचर्च में खेली जाएगी.

यह भी पढ़ें- नंबर 1 पर एक साथ गांगुली-सहवाग, गंभीर से आगे रोहित, वनडे में सबसे ज्यादा 0 पर आउट होने वाले शीर्ष-5 भारतीय ओपनर