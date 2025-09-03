मार्कराम-रिकेल्टन ने इंग्लिश जमीं पर जो किया, उसके लिए हमेशा दुनिया रखेगी याद, बनाया गजब का रिकार्ड

Aiden Markram and Ryan Rickelton, England vs South Africa, 1st ODI: मौजूदा समय में दक्षिण अफ्रीका की टीम इंग्लैंड दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज जारी है. जारी सीरीज का पहला मुकाबला दो सितंबर 2025 को लीड्स में खेला गया. यहां पहले ही वनडे मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अफ्रीकी टीम 175 गेंद शेष रहते सात विकेट से बाजी मारने में कामयाब रही. मैच के हीरो ऑलराउंडर केशव महराज रहे. जिन्होंने 5.3 ओवरों के स्पेल में महज 22 रन खर्च करते हुए सर्वाधिक चार विकेट चटकाए. इसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी चुना गया.

एडेन मार्कराम और रयान रिकेल्टन की जोड़ी ने रचा इतिहास

गेंदबाजी में जहां महराज का जलवा रहा. वहीं बल्लेबाजी में एडेन मार्कराम (86) और रयान रिकेल्टन (नाबाद 31) ने चमक बिखेरी. मैच के दौरान इन दोनों बल्लेबाजों ने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की. वह दक्षिण अफ्रीका की तरफ से वनडे में 100 रन से अधिक रन की साझेदारी करने वाले दूसरे ओपनिंग जोड़ीदार बन गए हैं.

मार्कराम और रिकेल्टन से पहले यह विशेष उपलब्धि केवल हर्शल गिब्स और गैरी कर्स्टन के ही नाम दर्ज थी. जिन्होंने 1999 में इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में बतौर ओपनर शिरकत करते हुए 111 रन बनाए थे.

करीब 26 साल बाद अब जाकर मार्कराम और रिकेल्टन ने इतिहास दोहराया है. दोनों बल्लेबाजों ने पहले वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ पारी का आगाज करते हुए 102 रन की शतकीय साझेदारी की.

अफ्रीका को मिली जीत

बात करें मैच के परिणाम के बारे में तो लीड्स में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मेजबान टीम इंग्लैंड 24.3 ओवरों में अपने सभी विकेट खोते हुए 131 रन बनाने में कामयाब हुई थी. पारी का आगाज करते हुए विकेटकीपर सलामी बल्लेबाज जेमी स्मिथ ने 48 रनों की सर्वाधिक अर्धशतकीय पारी खेली. बाकी के अन्य बल्लेबाज अफ्रीकी गेंदबजों के सामने हमेशा रनों के लिए जूझते हुए ही नजर आए.

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 131 रनों के लक्ष्य को अफ्रीकी टीम ने 20.5 ओवरों में तीन विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया. पारी का आगाज करते हुए मार्कराम ने महज 55 गेंदों में 86 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली. उनके अलावा रयान रिकेल्टन ने 59 गेंदों में नाबाद 31 रनों का योगदान दिया.

यह भी पढ़ें- Pak vs Afg: पाकिस्तान एशिया कप में भारत के सामने कैसे टिकेगा, इन 3 आंकड़ों से समर्थक भी पानी-पानी