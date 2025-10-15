किसको देखकर यूं झुक गए रोहित शर्मा, वायरल हो रहा हिटमैन का ये रिएक्शन

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा अपने जॉली मूड को लेकर खासे वायरल रहते हैं. रोहित के ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड ऐसे कई वीडियो वायरल हुए हैं, जिसमें उनका फनी अंदाज दिखा है. बुधवार को भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए उड़ान भरी. रोहित शर्मा और विराट कोहली पहले जत्थे में रवाना होने वाले खिलाड़ियों का हिस्सा रहे. खिलाड़ी पहले होटल में इकट्ठा हुए और फिर टीम बस से एयरपोर्ट रवाना हुए. बीसीसीआई ने इस दौरान का एक वीडियो शेयर किया है और इसमें रोहित का फनी अंदाज एक बार फिर देखने को मिला है. कोहली, जो पहले ही बस में बैठे थे, उन्हें देखते ही रोहित झुक गए और फनी अंदाज में अभिवादन करते नजर आए.

पहले जत्थे में रवाना हुए ये खिलाड़ी

स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा सहित भारतीय टीम का पहला बैच बुधवार को यहां से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गया जहां उसे 19 अक्टूबर से तीन मैच की वनडे सीरीज खेलनी है. कोहली और रोहित के साथ टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल, सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी और तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा के अलावा सहयोगी स्टाफ के कुछ सदस्य भी ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए.

यह ग्रुप सुबह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा, जहां कुछ प्रशंसक उनकी एक झलक पाने के लिए प्रवेश द्वार के बाहर कतार में खड़े थे. मुख्य कोच गौतम गंभीर और कोचिंग स्टाफ के कुछ अन्य सदस्य शाम को रवाना होंगे.

वनडे के बाद खेली जाएगी टी20 सीरीज

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मैच 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा. इसके बाद अगले दो मैच एडिलेड और सिडनी में खेले जाएंगे. इसके बाद पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेली जाएगी और इस प्रारूप के विशेषज्ञ 22 अक्टूबर को रवाना होंगे. टी20 सीरीज 29 अक्टूबर से शुरू होगी.

रोहित-कोहली पर होंगी निगाहें

वनडे सीरीज में सभी की निगाह रोहित और कोहली के प्रदर्शन पर टिकी रहेगी. इन दोनों के भविष्य को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं. यह दोनों खिलाड़ी पहले ही टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले चुके हैं.

वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 2-0 की जीत के बाद गंभीर ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि दोनों आगामी सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, हालांकि उन्होंने 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप में इन दोनों के खेलने की संभावनाओं के बारे में कुछ नहीं कहा. गंभीर ने सीरीज के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था,"वनडे विश्व कप अभी ढाई साल दूर है. वर्तमान में रहना बहुत ज़रूरी है. ज़ाहिर है वे बेहतरीन खिलाड़ी हैं. वे वापसी कर रहे हैं. उनका अनुभव ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी उपयोगी साबित होगा."

