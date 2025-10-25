IND vs AUS: रोहित-कोहली ने दिया जश्न मनाने का शानदार मौका, सिडनी ग्राउंड के बाहर झूमकर नाचे फैंस

टीम इंडिया की जीत ने दुनिया भर के आलोचकों को सन्न कर दिया है. ख़ासकर रोहित शर्मा- विराट कोहली की झन्नाटेदार, दमदार पारियों ने सिडनी से मुंबई के शिवाजी पार्क तक फ़ैन्स को जश्न मनाने का शानदार मौक़ा दे दिया है. RO-KO ने ऑस्ट्रेलिया से लेकर दुनिया भर के क्रिकेट फ़ैन्स को दीवाना बना दिया है और ये भी साफ हो गया है कि इनकी विदाई के गीत लिखने वालों की खैर नहीं. जब ऑस्ट्रेलिया में RO-KO की विदाई के गीत गाये जा रहे थे, जब विराट ने वनडे में लगातार दो 0,0 बनाकर अपने करियर के सबसे बुरे दौर से जंग की, जब विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट प्रेमियों को अलविदा भी कहा- उसी दौरान दुनिया भर के क्रिकेट फ़ैन्स ने इन दो दिग्गजों के बल्ले की धार और रफ्तार भी देखी. RO-KO ने अपनी आखिरी मानी जा रही सीरीज़ में रिकॉर्ड की झड़ी-सी लगा दी.

सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के बाहर भारत की जीत के बाद नाचतें लोगों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि फैंस को इन पारियों का कितना इंतजार था. रोहित तो एडिलेड में अर्द्धशतक लगाने में सफल हुए थे, लेकिन कोहली खाता नहीं खोल पाए थे. हालांकि, सिडनी में उन्होंने यह कमी पूरी की और इस अंदाज में करी कि वह कोहली वनडे में सचिन के बाद सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. रोहित और कोहली ने जीत के बाद सिडनी में मैच देखने आए फैंस का शुक्रिया अदा किया. इस दौरान दोनों ने कहा कि उन्हें इस देश में आकर रन बनाना पसंद है.