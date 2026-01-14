IND vs NZ, 2nd ODI: IND vs NZ: रोहित शर्मा के पास World Record बनाने का मौका, ऐसा करते ही रच देंगे इतिहास

Rohit Sharma, IND vs NZ, 2nd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का दूसरा वनडे मैच राजकोट में खेला जाएगा. दूसरे वनडे में एक बार फिर रोहित शर्मा के पास इतिहास रचने का मौका होगा. रोहित शर्मा पहले वनडे में 26 रन बनाकर आउट हो गए थे, अपनी पारी में रोहित ने दो छक्के लगाए थे. दो छक्के लगाकर रोहित शर्मा वनडे में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. वहीं, अब राजकोट वनडे में भी हिट मैन के पास इतिहास रचने का मौका होगा.

ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बन जाएंगे

रोहित शर्मा यदि तीन छक्के लगा लेते हैं तो उनके नाम इंटरनेशनल मैचों में SENA टीमों के खिलाफ 'सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा. रोहित ऐसा करते ही दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बन जाएंगे. वहीं, रोहित शर्मा बतौर ओपनर 16000 रन पूरा करने से सिर्फ 41 रन पीछे हैं.

इन सबके अलावा एशिया में 6000 ODI रन' पूरे करने के लिए रोहित को केवल 5 रन की दरकार है, रोहित शर्मा यदि दूसरे वनडे में शतक लगाने में सफल रहे तो उनके नाम भारतीय ओपनर के तौर पर सबसे ज़्यादा सेंचुरी' का रिकॉर्ड बन जाएगा.

शाहिद अफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड निशाने पर

वहीं, वनडे फॉर्मेट में NZ के खिलाफ सबसे ज़्यादा छक्के' लगाने के लिए रोहित को केवल दो छक्के की दरकार है. रोहित ने अबतक न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में 49 छक्के लगाए हैं. वहीं, न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड शाहिद अफरीदी के नाम है.अफरीदी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में 50 छक्के लगाए हैं.

बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का दूसरा वनडे मैच राजकोट में 14 जनवरी को खेला जाएगा. इस मैच को जीतकर भारतीय टीम सीरीज पर कब्जा करने की कोशिश करेगा.