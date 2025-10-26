उसकी लाश लाने जा रहा हूं... NEET की तैयारी कर रहे बेटे की कोटा में रहस्यमयी मौत से टूटे पिता

ओडिशा का एक 24 वर्षीय छात्र राजस्थान के कोटा स्थित एक छात्रावास में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया गया. गंजम जिले के जराडा थाना अंतर्गत अभयपुर निवासी रोशन कुमार पात्रा, नीट-यूजी परीक्षा की तैयारी कर रहा था. वह राजीव गांधी नगर के एक छात्रावास में अपने चचेरे भाई और दोस्तों के साथ रह रहा था.

बेटा बहुत खुश था, खुदकुशी नहीं कर सकता

NDTV से EXCLUSIVE बातचीत में मृतक रोशन के पिता राधाश्याम पात्रो ने कहा, "कल रात जब हमने अपने बेटे से बात की तो वह काफी खुश था. उसने हमसे लगभग 40 मिनट तक ऑडियो और वीडियो कॉल पर बात की. मेरे साले के बेटे ने बताया कि जब रोशन के कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया तो बिस्तर पर खून से लथपथ और निर्वस्त्र शव मिला. मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बेटे ने कभी आत्महत्या नहीं की. कल मेरे पहुंचने के बाद आपको सच्चाई पता चल जाएगी. मेरा इकलौता बेटा हमेशा अपने करियर में अव्वल रहा है. मैंने उसे कोटा में डॉक्टर के पास छोड़ा था और अब मैं उसकी लाश लाने जा रहा हूं, बस इतना ही.

रात को पढ़ रहा था, सुबह दरवाजा नहीं खोला

पुलिस के अनुसार, कुमार और उसके दोस्त देर रात तक पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन सुबह जब उसने दरवाज़ा नहीं खोला, तो उसके दोस्तों ने सोचा कि वह सो रहा होगा. हालांकि, जब वह दोपहर के भोजन के लिए बाहर नहीं आया, तो उन्होंने उसका दरवाज़ा खटखटाया और कोई जवाब न मिलने पर वॉर्डन को सूचित किया.

बिस्तर पर औंधे मुंह मिला ओडिशा का रोशन

वॉर्डन ने डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोला और कमरे में प्रवेश करने पर कुमार को बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ा पाया. पुलिस को सूचित कर कुमार को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया. स्थानीय पुलिस उसकी मौत के कारणों की जांच कर रही है.