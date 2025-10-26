विज्ञापन
विशेष लिंक

उसकी लाश लाने जा रहा हूं... NEET की तैयारी कर रहे बेटे की कोटा में रहस्यमयी मौत से टूटे पिता

NDTV से EXCLUSIVE बातचीत में  मृतक रोशन के पिता राधाश्याम पात्रो ने कहा, "कल रात जब हमने अपने बेटे से बात की तो वह काफी खुश था. उसने हमसे लगभग 40 मिनट तक ऑडियो और वीडियो कॉल पर बात की थी.".

Read Time: 2 mins
Share
उसकी लाश लाने जा रहा हूं... NEET की तैयारी कर रहे बेटे की कोटा में रहस्यमयी मौत से टूटे पिता
  • ओडिशा के 24 वर्षीय छात्र रोशन कुमार पात्रा कोटा के छात्रावास में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया गया.
  • रोशन नीट-यूजी परीक्षा की तैयारी कर रहा था और अपने चचेरे भाई व दोस्तों के साथ रह रहा था.
  • पिता राधाश्याम पात्रो का कहना है कि रोशन आत्महत्या नहीं कर सकता, वह बहुत खुश था.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
गंजम:

ओडिशा का एक 24 वर्षीय छात्र राजस्थान के कोटा स्थित एक छात्रावास में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया गया. गंजम जिले के जराडा थाना अंतर्गत अभयपुर निवासी रोशन कुमार पात्रा, नीट-यूजी परीक्षा की तैयारी कर रहा था. वह राजीव गांधी नगर के एक छात्रावास में अपने चचेरे भाई और दोस्तों के साथ रह रहा था.

ये भी पढें- मसूद अज़हर के आतंकी मंसूबों का ये है खूबसूरत चेहरा, नाम है अफीरा, पूरा परिचय जान चौंक जाएंगे

बेटा बहुत खुश था, खुदकुशी नहीं कर सकता

NDTV से EXCLUSIVE बातचीत में  मृतक रोशन के पिता राधाश्याम पात्रो ने कहा, "कल रात जब हमने अपने बेटे से बात की तो वह काफी खुश था. उसने हमसे लगभग 40 मिनट तक ऑडियो और वीडियो कॉल पर बात की. मेरे साले के बेटे ने बताया कि जब रोशन के कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया तो बिस्तर पर खून से लथपथ और निर्वस्त्र शव मिला. मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बेटे ने कभी आत्महत्या नहीं की. कल मेरे पहुंचने के बाद आपको सच्चाई पता चल जाएगी. मेरा इकलौता बेटा हमेशा अपने करियर में अव्वल रहा है. मैंने उसे कोटा में डॉक्टर के पास छोड़ा था और अब मैं उसकी लाश लाने जा रहा हूं, बस इतना ही.

रात को पढ़ रहा था, सुबह दरवाजा नहीं खोला

पुलिस के अनुसार, कुमार और उसके दोस्त देर रात तक पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन सुबह जब उसने दरवाज़ा नहीं खोला, तो उसके दोस्तों ने सोचा कि वह सो रहा होगा. हालांकि, जब वह दोपहर के भोजन के लिए बाहर नहीं आया, तो उन्होंने उसका दरवाज़ा खटखटाया और कोई जवाब न मिलने पर वॉर्डन को सूचित किया.

बिस्तर पर औंधे मुंह मिला ओडिशा का रोशन

वॉर्डन ने डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोला और कमरे में प्रवेश करने पर कुमार को बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ा पाया.  पुलिस को सूचित कर कुमार को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया. स्थानीय पुलिस उसकी मौत के कारणों की जांच कर रही है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kota Student Death, Odisha News, NEET UG Exam, Student Death In Kota
Get App for Better Experience
Install Now